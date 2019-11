Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies gewinnt International Agrow Awards für Innovation DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Konferenz Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies gewinnt International Agrow Awards für Innovation 13.11.2019 / 07:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Bee Vectoring Technologies gewinnt International Agrow Awards für Innovation Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Californien (USA) (13. November 2019) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) gab heute einen aufregenden Gewinn für das Unternehmen bekannt - und für Landwirte überall. BVT erhielt beim diesjährigen Agrow Award für sein firmeneigenes bienengestütztes Ausbringungssystem und VECTORITE mit CR-7 eine Auszeichnung für die beste Innovation im Bereich Anwendungstechnologie. Die Agrow Awards sind der weltweit führende Wettbewerb, der die besten Fortschritte in der Landwirtschaft sowie branchenführende wissenschaftliche und technologische Initiativen sowie Führungsinitiativen auszeichnet und die Zukunft der Branche präsentiert. Der Wettbewerb wird von Agrow, der Nachrichten- und Analysedienstabteilung von Informa Agribusiness Intelligence, organisiert. Die Auszeichnungen würdigen Branchenerfolge und innovative, grenzerweiternde Ideen, wobei Gewinner aus der ganzen Welt von einer angesehenen Jury aus der Branche ausgewählt werden. Der Innovationspreis für die beste Anwendungstechnologie zeichnet Entwicklungen aus, die die Präzision oder Sicherheit von Pestizidanwendungen verbessern. "Die Anerkennung durch die Branche und der Gewinn dieser begehrten Auszeichnung sind eine offene Zustimmung für BVTs Kreativität und Innovation in der globalen Landwirtschaft", sagt Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring Technologies. "Die Branche wird immer vielfältiger und entwickelt sich weiter mittels Einführung weiterer innovativer Anbautechnologien, was eine verbesserte Branche bedeutet und eine bessere Umwelt für Menschen, Tiere und Pflanzen. Diese Auszeichnung bestätigt, dass das, was wir tun, dort Wirkung zeigt, wo es am wichtigsten ist. " Bee Vectoring Technologies erhält den Agrow-Preis für die beste Anwendungstechnologie-Innovation, der Entwicklungen auszeichnet, die die Präzision oder Sicherheit von Pestizidanwendungen verbessern. ( BILD 1, BILD 2) BVTs auf natürliche Weise gewonnenes Fungizid, auch als biologisches Mittel (Biologika) bekannt, hilft bei der Bekämpfung von Krankheiten und steigert die Ernteerträge um bis zu 29 %. Das natürliche Präzisionslandwirtschaftssystem des Unternehmens verwendet einen Bruchteil des Produkts, das für herkömmliche Sprühanwendungen benötigt wird. Der Wasserverbrauch und der Verbrauch fossiler Brennstoffe werden für Erzeuger, die das System verwenden, ebenfalls erheblich reduziert. Da die Landwirtschaft unter Druck steht, die Erträge zu steigern und sich von potenziell schädlichen Chemikalien zu entfernen, kommt BVTs System genau zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt. "Zurzeit haben wir 7,7 Milliarden Menschen auf der Erde und bis 2050 wird diese Zahl laut Projektion auf fast 10 Milliarden ansteigen. Wenn Sie rechnen, müssen wir im Grunde einen Weg finden, um die Produktivität auf jedem Acre Ackerland in den nächsten 30 Jahren zu verdoppeln(1)", sagt Malik. "Und das stammt nicht von uns, das sagen die Vereinten Nationen und die Staats- und Regierungschefs der Welt. Der Einsatz von Biologika explodiert. Immer mehr Menschen möchten, dass die Landwirte keine Chemikalien mehr verwenden, und BVT ist ein wesentlicher Bestandteil dieser neuen grünen Revolution. Wir haben eine aufregende Technologie mit einem enormen Zukunftsversprechen, das die Agrow Awards anerkennen und feiern." Innerhalb der Agrarindustrie setzen immer mehr zukunftsorientierte Landwirte BVT ein, während das Unternehmen nach der US-amerikanischen EPA-Zulassung in der kommerziellen Betriebsphase weitere Fortschritte erzielt. Das Unternehmen hat kürzlich seine ersten kommerziellen Erzeugerabkommen an den Erdbeer- und Blaubeermärkten in den USA bekannt gegeben. (1) Quelle: United Nations, World Population Prospects 2019 Über Bee Vectoring Technologies International Inc. BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem 240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. Die BVT-Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide (so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen verbesserten Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 60 erteilte Patente. Mehr als 30 Patente sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen hat die US EPA-Zulassung seines VECTORITE mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.beevt.com. Kontakt: Ashish Malik, President & CEO marketing@beevt.com Babak Pedram, Investor Relations Virtus Advisory Group Tel: 416-995-8651 bpedram@virtusadvisory.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 