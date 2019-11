Bechtle wächst weiter zweistellig DGAP-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis Bechtle wächst weiter zweistellig 13.11.2019 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Bechtle wächst weiter zweistellig - Umsatz steigt im Q3 um 21,6 % auf 1,3 Mrd. EUR - EBT wächst um 23,6 %, Marge verbessert - Marktposition ausgebaut Neckarsulm, 13. November 2019 - Die Bechtle AG legt auch im dritten Quartal 2019 sehr starke Wachstumszahlen vor. Von Juli bis September 2019 ist der Umsatz um 21,6 % auf 1,3 Mrd. EUR gestiegen. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich um 25,6 % auf 58,4 Mio. EUR. Das Vorsteuerergebnis (EBT) beträgt 57,0 Mio. EUR, die EBT-Marge hat sich im Vorjahresvergleich von 4,4 % auf 4,5 % verbessert. Zum 30. September 2019 beschäftigte Bechtle insgesamt 11.246 Mitarbeiter, das sind 1.595 bzw. 16,5 % mehr als im Vorjahr. Organisch konnte Bechtle den Umsatz im dritten Quartal 2019 um 12,3 % steigern. Besonders stark war das organische Wachstum im Ausland mit einem Plus von 16,5 %. Doch auch im Inland konnte das Unternehmen organisch mit 10,3 % zweistellig zulegen. "Bechtle schließt auch das dritte Quartal in Folge mit einem beeindruckenden Wachstum bei Umsatz und Ergebnis ab. Das ist ein Beweis der hohen Investitionsbereitschaft unserer Kunden. Es zeigt aber auch die starke Marktposition der Bechtle Gruppe als kompetenter IT-Zukunftspartner", so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. Systemhaus & Managed Services mit Margensprung Im Segment IT-Systemhaus & Managed Services erhöhte sich der Umsatz um 17,3 % auf 837,1 Mio. EUR. Die IT-Systemhäuser in Österreich und der Schweiz konnten um 27,7 % zulegen. Im Inland betrug die Umsatzsteigerung 15,8 %. Organisch lag das Wachstum im Segment bei 13,5 %. Impulse kamen insbesondere aus den Bereichen Anwendungslösungen, Cloud Services und Managed Services sowie CAD. Das Betriebsergebnis stieg im dritten Quartal 2019 um 29,5 % auf 40,1 Mio. EUR. Die EBIT-Marge kletterte von 4,3 % auf 4,8 %. E-Commerce weiter wachstumsstark Das Segment IT-E-Commerce steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2019 um 30,7 % auf 439,2 Mio. EUR. Organisch lag das Wachstum bei sehr guten 9,9 %. Fast alle Landesgesellschaften zeigten im dritten Quartal zweistellige Wachstumsraten. Das EBIT im Segment stieg um 18,0 % auf 18,3 Mio. EUR. Die Marge ging wegen der belastenden Effekte aus der Kaufpreisallokation der Inmac WStore von 4,6 % auf 4,2 % zurück. Ohne diese Effekte wäre sie von 4,8 % auf 4,6 % zurückgegangen. Kerngesunde Finanzkennzahlen Der operative Cashflow legte im dritten Quartal 2019 um 52,1 % zu und erreichte 53,3 Mio. EUR. Ein stärkerer Abbau der Forderungen hat unter anderem zu diesem positiven Ergebnis beigetragen. Der Verschuldungsgrad von Bechtle liegt mit 125 % auf einem guten Niveau, was sich auch in der Eigenkapitalquote von 44,5 % widerspiegelt. Bechtle visiert Rekordjahr an Bechtle plant nach wie vor, Umsatz und Ergebnis im Gesamtjahr 2019 sehr deutlich, also zweistellig zu steigern. Nach der erfreulichen Entwicklung in den ersten neun Monaten ist der Vorstand auch für das anstehende Jahresendgeschäft zuversichtlich. "Bechtle entwickelt sich hervorragend und zeigt sich von den angespannten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bislang unbeeinflusst. Vor dem Hintergrund der starken Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf gehen wir davon aus, auch 2019 ein Rekordjahr zu schreiben", so Dr. Thomas Olemotz. Bechtle Kennzahlen 3. Quartal und 9 Monate 2019 Q3/2019 Q3/2018 +/- 9M/2019 9M/201- +/- 8 Umsatz Tsd. 1.276.305 1.049.555 +21,- 3.777.057 2.969.- +27,- EUR 6% 914 2% Inland Tsd. 804.664 707.680 +13,- 2.351.470 2.018.- +16,- EUR 7% 417 5% Ausland Tsd. 471.641 341.875 +38,- 1.425.587 951.49- +49,- EUR 0% 7 8% IT-System- Tsd. 837.069 713.568 +17,- 2.434.122 2.048.- +18,- haus EUR 3% 544 8% IT-E-Com- Tsd. 439.236 335.987 +30,- 1.342.935 921.37- +45,- merce EUR 7% 0 8% EBIT Tsd. 58.363 46.457 +25,- 161.700 126.07- +28,- EUR 6% 5 3% IT-System- Tsd. 40.050 30.935 +29,- 100.691 83.762 +20,- haus EUR 5% 2% IT-E-Com- Tsd. 18.313 15.522 +18,- 61.009 42.313 +44,- merce EUR 0% 2% EBIT-Mar- % 4,6 4,4 4,3 4,2 ge EBT Tsd. 57.027 46.128 +23,- 157.741 125.08- +26,- EUR 6% 8 1% EBT-Marge % 4,5 4,4 4,2 4,2 Ergebnis Tsd. 40.217 32.488 +23,- 111.087 88.041 +26,- nach EUR 8% 2% Steuern Ergebnis EUR 0,96 0,77 +23,- 2,64 2,10 +26,- je Aktie 8% 2% Operati- Tsd. 53.273 35.021 +52,- 38.745 42.374 -8,6- ver EUR 1% % Cashflow Mitarbei- 11.246 9.651 +16,- ter (zum 5% 30.09.) 30.09.2019 31.12.2018 +/- Liquidität1 Tsd. EUR 154.858 250.922 -38,3% Eigenkapitalquote % 44,5 43,6 1 inkl. Geld- und Wertpapieranlagen *** Die Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2019 steht unter bechtle.com/finanzberichte als Download für Sie bereit. Über Bechtle. Die Bechtle AG ist mit 75 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 11.000 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2018 lag der Umsatz bei rund 4,3 Milliarden Euro. 