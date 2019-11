Xiaomi Corporation investiert als strategischer Investor und erweitert Zusammenarbeit beim Aufbau eines intelligenten Mobilitätsökosystems

Xpeng Motors meldete heute die Unterzeichnung seiner Kapitalbeschaffung der Serie C in Höhe von 400 Millionen US-Dollar von einer Gruppe strategischer und institutioneller Investoren. Dabei handelt es sich um eine beispiellose Kombination von Unternehmens- und Privatinvestoren sowie bekannten Private-Equity-Firmen. Das Unternehmen gab bekannt, dass die Xiaomi Corporation, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Technologie und Verbraucherelektronik, als strategischer Investor hinzukommt.

"Die Unterzeichnung der neuen Finanzierungsrunde, an der nicht nur neue strategische Investoren wie die Xiaomi Corporation teilnahmen, sondern die auch starke Unterstützung von zahlreichen bestehenden Aktionären erhielt, bestätigt erneut unsere langfristige Strategie und Umsetzungsfähigkeit sowie unser umsichtiges Geschäftsmodell", erklärte He Xiaopeng, Vorstandsvorsitzender und CEO von Xpeng Motors, der ebenfalls an der C-Finanzierungsrunde teilnahm.

Lei Jun, CEO der Xiaomi Corporation, äußerte sich zu der strategischen Investition mit folgenden Worten: "Die Xiaomi Corporation und Xpeng Motors haben durch tiefgreifende Zusammenarbeit erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung von Technologien gemacht, mit denen sich Smartphones und intelligente Fahrzeuge vernetzen lassen. Wir sind der Auffassung, dass diese strategische Investition unsere Partnerschaft mit Xpeng weiter vertiefen wird, um die Innovation bei intelligenter Hardware und dem Internet der Dinge weiter voranzutreiben."

"Wir sind fest davon überzeugt, dass intelligente Mobilität und autonomes Fahren unseren Alltag richtungweisend beeinflussen werden. Und wir sind ebenso wie Xiaomi der Auffassung, dass Innovation in der Technologie die treibende Kraft bei der Neugestaltung des künftigen Verkehrswesens sein wird. Xiaomi verfügt über fundierte Erfahrung hinsichtlich Verbraucherverhalten und Markttrends sowie technologisches Knowhow und kann damit für die Verwirklichung der angestrebten Erfolge von Xpeng Motors zweifellos von enormem Wert sein", so He Xiaopeng.

"2019 war ein ereignisreiches Jahr, geprägt von wirtschaftlichem Gegenwind, Ungewissheit in den globalen Märkten und Änderungen politischer Richtungen, die sich unmittelbar auf die Gesamtverkäufe von Autos in China ausgewirkt haben. Wir waren jedoch trotz der ungünstigen Rahmenbedingungen in der Lage, die meisten unserer geschäftlichen und finanziellen Zielsetzungen zu erreichen. Wir haben unseren Aktionären gezeigt, dass wir unser Geschäft auch unter schwierigen Bedingungen nachhaltig fortführen können", ergänzte Brian Gu, Vice Chairman und President von Xpeng Motors.

Zusätzlich zu der jüngsten Kapitalbeschaffung konnte Xpeng Motors seine Finanzquellen auch erfolgreich diversifizieren, indem unbesicherte Kreditlinien in Höhe mehrerer Milliarden chinesischer RMB bei führenden chinesischen und internationalen Banken sichergestellt wurden, darunter die China Merchants Bank, China CITIC Bank und HSBC, ein aussagekräftiges Zeugnis des soliden Geschäftsmodells des Unternehmens und seiner langfristigen Wachstumsaussichten.

Xpeng Motors erreichte in diesem Jahr zahlreiche Meilensteine. Das Unternehmen stellte im April sein zweites Produktionsmodell vor, die Limousine P7. Im Juni rollte das 10000. Fahrzeug des ersten Produktionsmodells, des intelligenten Geländewagens G3 2019, vom Band und im Juli wurde die verbesserte Version G3 2020 mit einer NEFZ-Fahrreichweite von 520 km herausgebracht. Ebenfalls im Juli erhielt der G3 mit 92,2 Prozent die höchste Gesamtbewertung aller Elektrofahrzeuge im jüngsten Sicherheitstest des chinesischen Bewertungsprogramms für Neuwagen (C-NCAP).

Das Unternehmen will das Limousinenmodell P7 im Frühjahr 2020 herausbringen und mit der Auslieferung soll im 2. Quartal 2020 begonnen werden.

"Wir wollen unbedingt in die Entwicklung von hausinternen Kerntechnologien, intelligenter Fertigung und Vertriebs- und Service-Fähigkeiten investieren. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der starken Unterstützung unserer Aktionäre, Kunden und Geschäftspartner schwierige Bedingungen überwinden und unsere langfristigen Ziele erreichen können", sagte He abschließend.

Xpeng Motors ist ein führender chinesischer Anbieter von Elektrofahrzeugen, der Fahrzeuge entwickelt und fertigt, die nahtlos mit dem Internet integriert sind und modernste Errungenschaften der künstlichen Intelligenz einsetzen. Zu den ersten Finanzgebern des Unternehmens gehört sein Vorstandsvorsitzender He Xiaopeng, Gründer von UCWeb Inc. und frühere Führungskraft von Alibaba. Xpeng wurde 2014 gemeinschaftlich gegründet. Zu den Mitbegründern gehören auch Henry Xia und He Tao, ehemalige hochrangige Führungskräfte bei Guangzhou Auto mit Expertise in innovativer Automobiltechnologie sowie Forschung und Entwicklung. Xpeng erhielt Finanzmittel von prominenten chinesischen und internationalen Investoren, darunter die Alibaba Group und IDG Capital. Das Unternehmen brachte sein erstes Produktionsmodell, den G3 Geländewagen, im Dezember 2018 auf den Markt. Das zweite Produktionsmodell von Xpeng, die viertürige Elektro-Limousine P7, feierte seine Premiere im April 2019 auf der Auto-Messe in Shanghai und wird im zweiten Quartal 2020 an chinesische Kunden ausgeliefert. Das Unternehmen baut derzeit ein vollständig in seinem Besitz befindliches intelligentes Werk in Zhaoqing in der chinesischen Provinz Guangdong. Xpeng Motors hat seinen Hauptsitz in Guangzhou (China).

