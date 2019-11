The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.11.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.11.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A2B5S2 ERSTE GR.BK. 19/33 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA CA135087K601 CANADA 19/22 BD00 BON CAD NCA XFRA DE000A2YNZ24 KRED.F.WIED.19/39 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2YNZ32 KRED.F.WIED.19/39 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ANF2 DZ BANK CLN E.9810 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ANG0 DZ BANK CLN E.9811 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DD5ANH8 DZ BANK BONI SV 19/291NBA BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0VG88 DEKA DL FESTZINS 19/21 BD01 BON USD NCA XFRA DE000DK0VHK2 DEKA CD FESTZINS 19/22 BD02 BON CAD NCA XFRA DE000HLB3647 LB.HESS.THR.CARRARA11H/19 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3654 LB.HESS.THR.CARRARA11I/19 BD02 BON EUR NCA XFRA HK0000536349 AGR.DEV.CHN 19/22 BD02 BON CNY NCA XFRA HK0000536356 AGR.DEV.CHN 19/24 BD02 BON CNY NCA XFRA US655664AT70 NORDSTROM 19/30 BD02 BON USD NCA XFRA USU9226VAF41 VISTRA OP.C. 19/27 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS2064260800 HANWHA CHEM 19/22 FLR BD02 BON USD NCA 1WJA XFRA CA64113C2022 NETCOINS HLDGS INC. EQ00 EQU EUR NCA GWI2 XFRA DE000A255G36 GERRY WEBER INTERNAT.O.N. EQ00 EQU EUR YCA 39K XFRA NL0014040206 CENTOGENE N.V. EO -,12 EQ00 EQU EUR YCA IV6D XFRA SE0013256682 KINNEVIK B SK 0,10 EQ00 EQU EUR NCA 0NE XFRA US27888P1049 ECMOHO LTD ADS/1 CL.A EQ00 EQU EUR N