NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle ist im dritten Quartal weiter kräftig gewachsen. Der Umsatz kletterte auch dank Zukäufen um 21,6 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Neckarsulm mitteilte. Aus eigener Kraft, also ohne Zu- und Verkäufe sowie Wechselkurseffekte, betrug das Plus 12,3 Prozent, vor allem dank der besser laufenden Geschäfte im Ausland. Das Vorsteuerergebnis zog um 23,6 Prozent auf 57 Millionen Euro an und fiel damit wie auch der Umsatz besser als von Analysten erwartet aus. Unter dem Strich standen 40,2 Millionen Euro Nettogewinn, ebenfalls 23,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Prognosen bestätigte der Konzern./men/stk

