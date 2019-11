Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Wie Analyst Daniel Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, blicke man weiter vorsichtig auf den Automarkt in China, was vor allem für den BMW-Partner Brilliance gelte. Für die BMW-Aktie bleibe er aber dennoch positiv gestimmt - unter anderem wegen eines robusten Modellzyklus./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 20:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0107 2019-11-12/23:16

ISIN: DE0005190003