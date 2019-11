"An der Börse, dem Marktplatz zum Kauf und Verkauf von Firmenanteilen, findet die freie Preisbildung nur noch in der Theorie statt. Der Aktienwert als Spiegelbild unternehmerischer Leistung ist eine Illusion geworden." Quelle: unsplash.com, Sebastian Pichler Mit diesem Statement hat der deutsche Journalist Gabor Steingart in einem aktuellen "Morning Briefing" das derzeitige exzessive Ausmaß an Aktienrückkäufen scharf kritisiert. Der Vorwurf: "Die Firmen machen selbst den Markt, indem sie ihre eigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...