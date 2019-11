IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Ergebnisse für das Quartal zum 30. September 2019

St. Helier, 13. November 2019 - Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen" - https://www.youtube.com/watch?v=JyshOSN-5cs=1s) gibt seine operativen und finanziellen Ergebnisse für das dritte Quartal 2019 ("Q3" oder das "Quartal") bekannt.

Die Goldproduktion im Quartal betrug 13.646 Unzen, ein Anstieg von 7,3% gegenüber der Goldproduktion im zweiten Quartal 2019, wobei die Produktion für die ersten neun Monate 2019 auf 38.306 Unzen stieg. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie ("EPS") für das Quartal lag bei 61,1 Cent und das bereinigte EPS bei 16,2 Cent. Wie bereits im zweiten Quartal wurde das Ergebnis durch deutliche Währungsabwertungen im Laufe des Quartals positiv beeinflusst. Die Performance im Quartal ist weiterhin robust mit einem operativen Cashflow von 4,9 Mio. US-Dollar im Quartal und einem Netto-Cash Bestand von rund 8 Mio. US-Dollar zum 30. September.

3 Monate bis 30. 9 Monate bis 30.Kommentar

September September

2018 2019 Chg 2018 2019 Chg

Produzier13,97813,646-2.4%39,5538,30-3.2%Die Produktion war

tes 8 6 niedriger als in den

Gold (Un Vergleichsperioden, was

zen auf eine geringere

) Minenproduktion und eine

geringere Qualität

zurückzuführen ist.

On-Mine 670 686 2.4% 691 671 -2.9%Die On-Mine Kosten

Kosten bleiben weitgehend

pro stabil.

Unze

Unzen)

AISC-Kost754 872 15.6%812 824 1.5% Die AISC war höher, da im

en Quartal die Einnahmen

($/ aus dem Goldstützpreis

Unzen) eingestellt wurden und

höhere Lizenzgebühren

aufgrund des gestiegenen

Goldpreises gezahlt

wurden.

Durch-sch1,190 1,461 22.8%1,2591,3517.3% Der durchschnittlich erzie

nittliche lte Goldpreis spiegelt

r den höheren Goldpreis

realisie wider.

rter

Goldprei

s

Unzen)

Bruttogew4,846 8,485 75.1%16,2119,8022.1%Der höhere Bruttogewinn

inn 3 2 ist hauptsächlich auf

höhere Erlöse aufgrund

($) des höheren Goldpreises

zurückzuführen.

Aktionäre2,224 7,007 215.17,98239,62397% Der Reingewinn beinhaltet

n % 8 signifikante

zurechen Fremdwährungsgewinne aus

- der Abwertung der

barer Rei simbabwischen

ngewinn Währung.

Bereinigt34.6 16.2 -53.2103 69.4 -32.6Das bereinigte EPS für

es % % die 9 Monate bis zum 30.

Ergebnis September 2019

je beinhaltet

Aktie

("EPS") unter anderem nicht

(Cent) realisierte

Fremdwährungsgewinne in

Höhe von 31,1 Mio. USD,

beinhaltet aber

realisierte

Fremdwährungsverluste in

Höhe

von 3,0 Mio. USD -

entsprechend 28 Cent pro

Aktie.

Netto-Liq5,896 8,026 36.1%5,8968,02636.1%Weiterhin starke

uidität Cash-Position

Nettozahl6,759 4,853 -28.212,5813,265.4% Robuste Cash-Generierung

ungsmitte % 8 6 im Quartal trotz einer

l aus negativen Entwicklung

betriebl des

icher Umlaufvermögens.

Tätigkei

t

Steve Curtis, Chief Executive Officer, kommentierte die Ergebnisse wie folgt:

"Das dritte Quartal 2019 war durch zwei unterschiedliche Phasen gekennzeichnet. Die ersten sechs Wochen des Quartals waren stark von Stromausfällen und den anhaltenden Auswirkungen der instabilen wirtschaftlichen Bedingungen in Simbabwe auf unsere Mitarbeiter betroffen; beide Faktoren wirkten sich negativ auf die Produktions- und Finanzleistung aus. Die letzten sechs Wochen des Quartals zeigten eine deutliche Verbesserung, da sich die Stromversorgung verbesserte; und die in den Vorquartalen ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung der Abbaukontrolle zeigten erste Erfolge. Ungeachtet weiterer Unterbrechungen der Stromversorgung im Oktober hat sich die hervorragende Entwicklung in der zweiten Quartalshälfte auch in den Monaten Oktober und Anfang November fortgesetzt.

"Im dritten Quartal 2019 erzielte Caledonia eine starke finanzielle Performance, die durch einen festeren Goldpreis und eine höhere Produktion unterstützt wurde. Die Produktion lag mit 13.646 Unzen um 7,3% über dem zweiten Quartal 2019 und entsprach damit unseren Erwartungen für das Gesamtjahr. Die gefrästen Tonnen zeigten eine deutliche Verbesserung gegenüber den beiden vorangegangenen Quartalen und der durchschnittliche Frässatz für das Quartal betrug 3,19 g/t, ein Anstieg gegenüber dem Vorquartal mit 3,11 g/t. Wir konzentrieren unser Augenmerk weiterhin auf die Verbesserung der Qualität durch Minimierung der Verwässerung des Bergbaus, und obwohl in diesem Bereich noch viel zu tun bleibt, ist es erfreulich, eine Verbesserung der durchschnittlichen Qualität zu sehen, die in Kombination mit einer höheren Anlagentonnage zu einer günstigen Produktions- und Kostenperformance führte.

"Ich freue mich, berichten zu können, dass die Produktion im Oktober diesen positiven Trend mit einer Produktion von 5.596 Unzen im Oktober bei einem Gehalt von 3,55 g/t fortgesetzt hat. Ich freue mich bereits jetzt schon die Jahresergebnisse bekannt zu geben und wir bekräftigen unsere Prognose für die Produktion für das Gesamtjahr 2019 von 50.000 bis 53.000 Unzen.

"Trotz einiger bedeutender operativer Herausforderungen in Simbabwe im Laufe des Quartals hat Blanket eine ausgezeichnete operative und finanzielle Performance erzielt. Die Mine erlebte im Juli und August längere Stromausfälle, was zu einem Generatorverbrauch im Quartal von insgesamt 1.451 Stunden führte, verglichen mit 686 Stunden im Vorquartal und 1.486 Stunden im gesamten Jahr 2018. Obwohl sich die Stromversorgungssituation verbessert hat, ist dieses Problem nicht dauerhaft gelöst. Wie bereits angekündigt, hat sich die Situation durch die Einführung eines revidierten Stromtarifs im Laufe des Quartals verbessert, der die Finanzierung von importiertem Strom ermöglicht, der ausschließlich zur Versorgung der teilnehmenden Bergbauunternehmen verwendet wird. Wir haben auch Schritte unternommen, um unsere eigene Widerstandsfähigkeit gegenüber einem eingeschränkten Strommarkt durch den Kauf und die Installation zusätzlicher 6 MW Reservegeneratoren sicherzustellen, die sicherstellen, dass Blanket zu 100% von Dieselgeneratoren unabhängig ist; wir sind auch in fortgeschrittenen Phasen der Evaluierung eines Solar-PV-Anlagenprojekts, das den Grundlastbedarf von Blanket während der Hauptsonnenstunden decken könnte.

Die anhaltende Abwertung der Landeswährung führte zu einer höheren lokalen Inflation, was die Arbeitsmoral herausfordert. Trotz dieser schwierigen Bedingungen lieferte Blanket weiterhin eine starke Cash-Generierung mit einem operativen Cashflow nach Steuern für das Quartal von 4,9 Mio. US-Dollar und einem Netto-Cash-Bestand am Ende des Quartals von 8 Mio. US-Dollar. Dies geschah nach einer negativen Bewegung des Umlaufvermögens von rund 700.000 US-Dollar im Quartal, die teilweise auf die Erosion der lokalen Kredite infolge der hohen Inflation zurückzuführen war. Diese starke Cash-Generierung unterstützt weiterhin die Investitionen in den neuen Zentralschacht, der nach der Fertigstellung des Schachtbaues im zweiten Quartal in die Ausrüstungsphase eingetreten ist. Die Kapitalinvestitionen im Quartal beliefen sich auf USD 5,6 Mio., da wir weiterhin in die Zukunft bei Blanket investiert haben, um unser Wachstumsziel von 75.000 Unzen bis 2021 und 80.000 Unzen bis 2022 zu erreichen.

"Die On-Mine Kosten blieben unter Kontrolle mit Cash-Betriebskosten von 686 US-Dollar pro Unze. Die AISC von 872 US-Dollar pro Unze waren höher als im entsprechenden Quartal 2018, was hauptsächlich auf höhere staatliche Lizenzzahlungen infolge des höheren Goldpreises und der Einstellung der Gold-Exportanreizstrukturen der Reserve Bank of Zimbabwe zurückzuführen ist, die in den Vorquartalen die AISC mit etwa 120 US-Dollar pro Unze unterstützten. Wir bleiben zuversichtlich, dass wir unser längerfristiges Kostenprognoseziel von 700 bis 800 US-Dollar pro Unze erreichen werden, da das Geschäft bis 2022 auf 80.000 Unzen pro Jahr wächst.

"Abschließend möchte ich unseren engagierten Mitarbeitern danken, die im Laufe des Quartals hart daran gearbeitet haben, die schwierigen Rahmenbedingungen für die Stromversorgung und die hohe Inlandsinflation zu mildern; ihr Engagement ist eine Schlüsselkomponente unseres anhaltenden Erfolgs."

Strategie und Ausblick

Caledonia ist auf dem besten Weg, das Produktionsziel von 80.000 Unzen pro Jahr bis 2022 Die in dieser Pressemitteilung prognostizierten Goldproduktionszahlen werden in der Management Discussion and Analysis ("MD&A") vom 20. März 2019 und den MD&A vom 13. August 2019 erläutert. Verweis auf den technischen Bericht vom 13. Februar 2018 mit dem Titel "National Instrument 43-101 Technical Report on the Blanket Mine, Gwanda Area, Zimbabwe (Updated February 2018), von dem das Unternehmen am 2. März 2018 eine Kopie der wichtigsten Annahmen, Parameter und Methoden zur Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven, aus denen die geplante Goldproduktion, wie in dieser Pressemitteilung dargelegt, abgeleitet werden soll, sowie Risiken, die die die potenzielle Entwicklung der Mineralressourcen oder Mineralreserven erheblich beeinflussen könnten, eingereicht hat. Herr Paul Matthews, die qualifizierte Person des Unternehmens und Group Mineral Resource Manager, überwachte die Erstellung der technischen Informationen im technischen Bericht und die Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen.

bei seiner simbabwischen Tochtergesellschaft Blanket Mine (1983) (Private) Limited ("Blanket Mine" oder "Blanket") zu erreichen. Der strategische Schwerpunkt des Unternehmens liegt weiterhin auf der Umsetzung des im November 2014 angekündigten und im November 2017 überarbeiteten Investitionsplans auf Blanket, der die Lebensdauer der Mine verlängern soll, indem er Zugang zu tieferen Schichten für die Produktion und weitere Exploration bietet. Die Umsetzung des Investitionsplans liegt in Bezug auf Zeitplan und Kosten weiterhin im Plan. Der Vorstand und das Management von Caledonia sind der Ansicht, dass die erfolgreiche Umsetzung des Investitionsplans im besten Interesse aller Beteiligten liegt, denn es wird erwartet, dass sie zu einer höheren Produktion, niedrigeren Betriebskosten und größerer Flexibilität bei der weiteren Exploration und Entwicklung führen wird, wodurch die langfristige Zukunft von Blanket gesichert und verbessert wird. Es wird erwartet, dass sich die Liquiditätslage Caledonias durch die Umsetzung des Investitionsplans verbessern wird; Caledonia wird weiterhin neue Möglichkeiten zur Anlage überschüssiger liquider Mittel prüfen.

Dividendenpolitik

Caledonia zahlt eine vierteljährliche Dividende von 6,875 US-Cent pro Aktie; die vierteljährliche Dividende wird jeweils Ende Januar, April, Juli und Oktober gezahlt. Es ist vorgesehen, dass die bisherige Dividendenpolitik beibehalten wird.

Hinweis: Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen, die gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 offengelegt werden.

Warnhinweis zu zukunftsweisenden Informationen

Informationen und Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten sind, sind "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den aktuellen Erwartungen, Absichten, Plänen und Überzeugungen Kaledoniens beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsorientierte Informationen können oft durch zukunftsorientierte Wörter wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "zielen", "planen", "zielen", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "können" und "werden" oder das Negativ dieser Begriffe oder ähnlicher Wörter, die auf zukünftige Ergebnisse hinweisen, oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen identifiziert werden. Beispiele für zukunftsorientierte Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognose, Schätzungen der zukünftigen/gezielten Produktionsraten sowie unsere Pläne und Zeitpläne für die weitere Exploration und Bohrung und Entwicklung. Diese zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, so dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: das Versäumnis, geschätzte Ressourcen und Reserven zu bilden, der Gehalt und die Gewinnung von Erz, das von Schätzungen abweichend abgebaut wird, der Erfolg künftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Zuverlässigkeit von Bohr-, Probenahme- und Untersuchungsdaten, Annahmen über die Repräsentativität der Mineralisierung, die ungenau sind, der Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, die Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von Schätzungen abweichen, Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichtlieferung erforderlicher behördlicher, ökologischer oder anderer Projektgenehmigungen, die Inflation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten und andere Faktoren.

Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und andere potenzielle Investoren sollten sich bewusst sein, dass diese Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorgeschlagenen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören, sind aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, die sich als ungenau erweisen, Schwankungen des Goldpreises, Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Bergbau, Risiken im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeit oder der finanziellen Situation von Lieferanten, Raffinerien und anderen Parteien, mit denen das Unternehmen Geschäfte tätigt; unzureichende Versicherungen oder die Unfähigkeit, eine Versicherung abzuschließen, um diese Risiken und Gefahren abzudecken, Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften und indigenen Bevölkerungsgruppen; politisches Risiko; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinvestitionen und Arbeit; die spekulative Natur der Mineralexploration und -entwicklung, einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt oder der Aufrechterhaltung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, der Verringerung der Mengen oder der Qualität der Mineralreserven während des Bergbaus verbunden sind; globale Finanzlage, die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationstätigkeiten, Änderungen der Schlussfolgerungen der wirtschaftlichen Bewertungen und Änderungen der Projektparameter, um mit unerwarteten wirtschaftlichen oder anderen Faktoren umzugehen, Risiken erhöhter Kapital- und Betriebskosten, Umwelt-, Sicherheits- oder regulatorische Risiken, Enteignung, Eigentum des Unternehmens an Immobilien einschließlich deren Eigentum, verschärfter Wettbewerb in der Bergbauindustrie um Immobilien, Ausrüstung, qualifiziertes Personal und deren Kosten, Risiken in Bezug auf die Unsicherheit des Zeitpunkts von Ereignissen einschließlich gezielter Erhöhung der Produktionsrate und Währungsschwankungen. Wertpapierinhaber, potenzielle Wertpapierinhaber und andere potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, inhärente Risiken und Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Natur, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Prognosen, Prognosen und verschiedene zukünftige Ereignisse nicht eintreten können. Caledonia verpflichtet sich nicht, zukunftsorientierte Informationen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, die diese Informationen beeinflussen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Verkürzte ungeprüfte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

und sonstige Gesamtergebnisrechnung

($000s) 3 Monate bis 9 Monate zum

30. 30.

September September

2018 2019 2018 2019

Umsatzerlöse 16,647 19,953 50,904 52,393

Lizenzgebühr (834) (999) (2,549)(2,682)

Produktionskosten (9,948)(9,410)(29,255(26,750

Abschreibungen (1,019)(1,059)(2,887)(3,159)

Bruttogewinn 4,846 8,485 16,213 19,802

Sonstige Erträge 1,683 5 4,784 2,043

Sonstige Aufwendungen (20) (173) (20) (482)

Verwaltungsaufwand (1,423)(1,246)(4,625)(3,951)

Gewinn aus dem Verkauf der - - - 5,409

Tochtergesellschaft

Netto-Fremdwährungs(verlust)/-g (275) 3,345 (115) 28,270

ewinn

Aktienbasierte Vergütung mit (113) (36) (450) (406)

Barausgleich

Aktienbasierte Vergütung mit - - (14) -

Ausgleich durch

Eigenkapitalinstrumente

Aufwand für Goldabsicherung (360) - (360) (324)

Betriebsergebnis 4,338 10,380 15,413 50,361

Finanzergebnis (97) (16) (142) (36)

Ergebnis vor Steuern 4,241 10,364 15,271 50,325

Steueraufwand (1,204)(1,858)(5,101)(3,154)

Periodenergebnis 3,037 8,506 10,170 47,171

Sonstiges Gesamtergebnis

Posten, die in die Gewinn- und

Verlustrechnung

umgegliedert werden oder

werden

können.

Umrechnungsdifferenzen aus der (69) (353) (509) (353)

Umrechnung ausländischer

Geschäftsbetriebe

Umgliederung der kumulierten - - - (2,109)

Währungsdifferenzen aus dem

Verkauf von

Tochterunternehmen

Gesamtergebnis der Periode 2,968 8,153 9,661 44,709

Gewinn, der auf:

Aktionäre der Gesellschaft 2,224 7,007 7,982 39,628

Nicht beherrschende Anteile 813 1,499 2,188 7,543

Periodenergebnis 3,037 8,506 10,170 47,171

Gesamtergebnis, das auf:

Aktionäre der Gesellschaft 2,155 6,654 7,473 37,166

Nicht beherrschende Anteile 831 1,499 2,188 7,543

Gesamtergebnis der Periode 2,968 8,153 9,661 44,709

Ergebnis je Aktie (in Cent)

Basis 20.4 61.1 73.8 360.5

Verwässert 20.4 60.9 73.7 360.2

Bereinigtes Ergebnis je Aktie

(in

Cent)

Basis 24.6 16.2 103.0 69.4

Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnung

(ungeprüft)

($000s)

3 Monate bis 309 Monate zum

. 30.

September September

2018 2019 2018 2019

Cashflow aus laufender

Geschäftstätigkeit

Mittelzufluss aus der 7,013 4,886 15,446 14,003

Geschäftstätigkeit

Nettozinsaufwand (105) (33) (187) (129)

Gezahlte Steuern (149) - (2,671)(608)

Nettozahlungsmittel aus 6,759 4,853 12,588 13,266

betrieblicher

Tätigkeit

Mittelabfluss aus

Investitionstätigkeit

Erwerb von Sachanlagen (5,234(5,583) (16,010(14,909

Einzahlungen aus dem Verkauf - - - 1,000

von

Tochterunternehmen

Mittelabfluss aus (5,234(5,583) (16,010(13,909

Investitionstätigkeit ) ) )

Cashflow aus der

Finanzierungstätigkeit

Gezahlte Dividenden (584) (883) (2,345)(2,503)

Rückzahlung der befristeten (375) - (1,125)-

Kreditlinie

Nettogeldfluss aus (959) (883) (3,470)(2,503)

Finanzierungstätigkeit

Nettoabnahme der Zahlungsmittel 566 (1,613) (6,892)(3,146)

und

Zahlungsmitteläquivalente

Wechselkursbedingte 22 1,764 32 (15)

Veränderungen des

Finanzmittelbestands

Nettozahlungsmittel und 5,308 7,875 12,756 11,187

-äquivalente zu Beginn der

Periode

Nettozahlungsmittel und 5,896 8,026 5,896 8,026

-äquivalente am Ende der

Periode

Verkürzte Konzern-Bilanz

(in Tausend US-Dollar, sofern nicht anders

angegeben)

Ungeprüft 30. 31.

September Dezember

Stand am 2019 2018

Vermögenswerte

Sachanlagevermögen 109,179 97,427

Aktive latente Steuern 76 98

Summe langfristiges Vermögen 109,255 97,525

Vorräte 10,238 9,427

Geleistete Anzahlungen 1,773 866

Forderungen aus Lieferungen und 7,936 6,392

Leistungen und sonstige

Forderungen

Zahlungsmittel und 8,026 11,187

Zahlungsmitteläquivalente

27,973 27,872

Zur Veräußerung gehaltene - 296

Vermögenswerte

Total Umlaufvermögen 27,973 28,168

Bilanzsumme 137,228 125,693

Passiva und Verbindlichkeiten

Aktienkapital 56,065 55,102

Reserven 140,328 142,790

Bilanzverlust (90,020) (127,429)

Den Aktionären zurechenbares 106,373 70,463

Eigenkapital

Nicht beherrschende Anteile 15,604 8,345

Total Eigenkapital 121,977 78,808

Verbindlichkeiten

Rückstellungen 3,324 3,309

Latente Steuerverbindlichkeiten 822 23,328

Langfristiger Teil der befristeten 424 5,960

Kreditlinie

Aktienbasierte Vergütungen mit 322 2,090

Barausgleich

Summe langfristige 4,892 34,687

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 8,013 10,051

und Leistungen und sonstige

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern 2,346 1,538

10,359 11,589

Verbindlichkeiten im Zusammenhang - 609

mit zur Veräußerung gehaltenen

Vermögenswerten

Summe kurzfristige 10,359 12,198

Verbindlichkeiten

Total Verbindlichkeiten 15,251 46,885

Summe der Passiva 137,228 125,693

