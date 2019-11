Überraschung gelungen: Tesla-Chef Elon Musk plant die europäische Gigafactory in der Nähe von Berlin. Gebaut werden sollen hier einerseits das Model 3 und Model Y sowie auch Akkus. Damit attackiert Musk seine härtesten Konkurrenten im Heimatmarkt - das Ziel ist es, die Kosten für die bislang per Schiff aus den USA importierten Autos weiter zu senken.Die ersten Autos "Made in Germany" sollen bisherigen Angaben zufolge 2021 vom Band laufen. Auto-Experte Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer freut die Neuigkeit: ...

