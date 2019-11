Tesla wird seine europäische Fabrik im Umland von Berlin bauen. Tesla-Chef Elon Musk verkündete das überraschend am Dienstagabend bei der Verleihung des "Goldenen Lenkrads" von "Auto Bild" und "Bild am Sonntag" in Berlin. Die Aktie hat zuletzt enorm Boden gut gemacht. Wie viel Potenzial steckt noch im Papier des Elektroautobauers?Das neue Tesla-Werk solle in der Nähe des geplanten Hauptstadtflughafens BER entstehen. Die "Gigafactory" wird aller Voraussicht nach zunächst den künftigen Kompakt-SUV ...

