Deutsche Wohnen erwartet Einbußen durch den geplanten Berliner Mietendeckel. Sollten die Pläne Gesetz werden, müsste der Wohnungskonzern seine Mieten in der Hauptstadt um neun Prozent senken und zudem auf geplante Mieterhöhungen verzichten, erklärte Deutsche Wohnen am Mittwoch in einer Präsentation zur Zwischenbilanz.

