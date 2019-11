FRANKFURT (Dow Jones)--Bei Thyssenkrupp sind die beiden nach dem Wechsel von Martina Merz an die Konzernspitze und dem Rückzug von Lufthansa-Chef Carsten Spohr vakanten Aufsichtsratsposten neu besetzt worden. Das Registergericht Duisburg bestellte Angelika Gifford und Ingo Luge in das Kontrollgremium des Stahl- und Industriekonzerns, wie dieser mitteilte.

Die Betriebswirtin Gifford war über viele Jahre in führenden Positionen bei Hewlett-Packard und Microsoft tätig. Derzeit sitzt sie auch in den Aufsichtsgremien von Tui, Rothschild & Co. und Prosiebensat1.

Der Jurist Ingo Luge war bis zum vergangenen Jahr Vorstandschef von Eon Deutschland. In mehreren Konzernunternehmen des Versorgers sitzt er jetzt im Aufsichtsrat.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2019 02:14 ET (07:14 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.