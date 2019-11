Die aktuell längste Serie: Münchener Rück mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 2.08%) - die längste Serie dieses Jahr: Nordex 14 Tage (Performance: 25.09%). Tagesgewinner war am Dienstag Dialog Semiconductor mit 6,78% auf 45,80 (243% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 4,11%) vor Infineon mit 6,18% auf 19,66 (256% Vol.; 1W 5,24%) und Deutsche Post mit 3,82% auf 34,01 (271% Vol.; 1W 4,10%). Die Tagesverlierer: Gazprom mit -2,71% auf 7,17 (516% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,16%), Wienerberger mit -1,68% auf 24,58 (105% Vol.; 1W 0,08%), Zumtobel mit -1,66% auf 7,12 (68% Vol.; 1W -3,52%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (93009,61 Mio.), Glencore (12782,16) und Alibaba Group Holding ...

