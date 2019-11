cyan baut Präsenz in Lateinamerika weiter aus und schließt bisher größten Lizenzvertrag mit ACN-Gruppe / Flash Mobile ab DGAP-News: cyan AG / Schlagwort(e): Vertrag cyan baut Präsenz in Lateinamerika weiter aus und schließt bisher größten Lizenzvertrag mit ACN-Gruppe / Flash Mobile ab 13.11.2019 / 08:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- cyan baut Präsenz in Lateinamerika weiter aus und schließt bisher größten Lizenzvertrag mit ACN-Gruppe / Flash Mobile ab * Verkauf von 60 Mio. neuen MVNO / Security Lizenzen * Umfasst die aktuellen Aktivitäten in Kolumbien und Mexiko sowie zukünftige Expansion in Lateinamerika * Start in Peru bereits Anfang 2020, als Teil des strategischen Plans von ACN, in der Region aggressiv zu wachsen * Signifikanter Umsatzbeitrag für cyan bereits im Geschäftsjahr 2019 München, 13. November 2019 - cyan und ACN / Flash Mobile haben ihre bestehende Zusammenarbeit erweitert und einen Vertrag über 60 Mio. Lizenzen für Ihre Endkunden abgeschlossen. Dabei stellt cyan die komplette Technologie zum Betreiben eines MVNO / Security-Angebotes zur Verfügung während sich Flash Mobile insbesondere auf die Bereiche Vertrieb und Marketing konzentriert. Die ACN-Gruppe ist mit ihrer Marke Flash Mobile bereits in den Märkten Kolumbien und Mexiko vertreten und plant nun zusätzlich den Markteintritt in Peru und anderen Ländern Lateinamerikas. Im Rahmen dieser Expansion wurde die Partnerschaft mit cyan durch den Abschluss eines deutlich umfangreicheren Lizenzvertrages erweitert. Dies wird sich bereits im Geschäftsjahr 2019 positiv auf den Umsatz von cyan auswirken. Peter Arnoth, CEO cyan AG: "Wir sind sehr froh, dass wir Flash Mobile für diesen langfristig angelegten Vertrag gewinnen konnten. Dies ist ein großer Vertrauensbeweis für die cyan "all-in"-Produktpalette und unterstreicht die getroffene strategische Ausrichtung unseres Unternehmens. Durch den Lizenzvertrag können wir unsere Präsenz im schnell wachsenden lateinamerikanischen Markt noch einmal deutlich ausbauen. Darüber hinaus unterstreicht der erweiterte Vertrag mit ACN die starken Wachstumschancen für cyan, insbesondere auch außerhalb Europas." Um solche Wachstumschancen optimal nutzen zu können, beschloss der Vorstand der cyan AG, mögliche Optionen bezüglich der Expansionsstrategie für die USA zu evaluieren. In diesem Zusammenhang wurde bereits Lazard als Berater mandatiert. Über Flash Mobile: Flash Mobile ist eine Marke von ACN, dem weltweit größten Direktvermarkter von Telekommunikation, Energie und anderen wichtigen Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden. ACN wurde 1993 gegründet und ist in 26 Ländern tätig. Die ACN-Familie besteht aus einzelnen Marken, die Millionen von Kunden auf der ganzen Welt bedienen. In Lateinamerika heißt die Mobilfunkmarke Flash Mobile. Über cyan: Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Banken und Versicherern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen ("white labeled") an dessen Endkunden angeboten ("B2B2C"). Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über die Produkte von cyan an rund 8 Millionen Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich gewinnen können. cyans Kooperationspartner sind unter anderem der weltweit führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Zahlungsdienstleister Wirecard. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit. Investorenkontakt Florian Rukover, Head of IR cyan AG florian.rukover@cyansecurity.com Pressekontakt Frank Ostermair Better Orange IR & HV AG frank.ostermair@better-orange.de --------------------------------------------------------------------------- 13.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: cyan AG Friedrich-Herschel-Strasse 5 80679 München Deutschland Internet: www.cyansecurity.com ISIN: DE000A2E4SV8 WKN: A2E4SV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 911555 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 911555 13.11.2019 ISIN DE000A2E4SV8 AXC0103 2019-11-13/08:51