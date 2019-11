Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain anlässlich der Übernahme von Continental Building Products auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Fragen auf der Telefonkonferenz dürften sich um mögliche Einwände der Wettbewerbshüter, das Synergiepotenzial sowie den generellen Sinn des Deals an Stelle von Aktienrückkäufen ranken, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 23:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / 23:42 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-11-13/08:59

ISIN: FR0000125007