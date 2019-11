Um 85 Punkte konnte der DAX am Dienstag zulegen und damit wieder seinen Trend aufnehmen. Dabei kam es zu einem neuen Jahreshoch am Nachmittag, was jedoch nicht für weitere Freudensprünge sorgte. Ist die Begeisterung schon vorbei? Der Dienstag im Rückblick Immerhin ein Jahreshoch kann man positiv formulieren. Dabei sah es im DAX am Vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...