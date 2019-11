FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen. Händler rechnen dennoch mit weiter steigenden Kursen. "Der Renditesprung ist endlich gestoppt worden", sagt ein Händler. Besonders deutlich erkennbar sei dies in langlaufenden Renten-Futures, die eine Bodenbildung in Form einer W-Formation in den vergangenen Tagen gebildet hätten. Damit würden auch die Gefahren eines zu schnellen Renditeanstiegs vom Markt genommen werden.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 2 Ticks auf 169,76 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 169,9 Prozent und das Tagestief bei 169,7 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 2 Ticks auf 203,32 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 1 Tick auf 134,05 Prozent.

November 13, 2019 02:45 ET (07:45 GMT)

