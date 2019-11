Der Kampf um Vegane, Vegetarier und Flexitarier geht in eine neue Runde. Burger King setzt nun auch in Europa auf eine fleischlose Alternative seines Kassenschlagers Whopper. Auch der US-Fleischkonzern Tyson Foods treibt sein veganes Geschäft voran. Für den Pionier Beyond Meat wird es immer ungemütlicher.Burger King bringt gemeinsam mit dem Konsumgüter-Riesen Unilever den pflanzlichen "Rebel Whopper" heraus, wie die Konzerne mitteilten. Die Veggie-Variante des Burger-King-Klassikers geht demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...