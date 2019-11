Eine starke Nachfrage in fast allen Kernmärkten hat die Bauleistung des Strabag-Konzerns heuer in den ersten neun Monaten auf 12,15 Mrd. Euro nach oben getrieben. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres war dies ein Zuwachs von 4 Prozent, wie das Unternehmen Mittwochfrüh in einem Trading Statement bekannt gab. Außer in der Slowakei gab es überall Zuwächse.Für das Gesamtjahr 2019 ist die Strabag ...

