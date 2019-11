Frankfurt/Hamburg/Mainz (ots) - Heute erscheint die VuMA Touchpoints 2020 mit neuen Zahlen und Auswertungen zum Medienmarkt. In bewährter Manier verbindet die große Markt-Media-Studie Kauf- und Konsuminformationen mit aktuellen Daten zur Mediennutzung. Mit ihnen lassen sich die Reichweiten ausgewählter Medien bei den Verwendern einer bestimmten Produktkategorie ermitteln. Damit ermöglicht die Studie einen höchst pragmatischen Marktzugang und ermöglicht den Werbungtreibenden und Mediaplanern eine effektive, konsumorientierte Zielgruppenansprache.Auf Marktseite erfasst die VuMA Touchpoints fast alle werberelevanten Produktbereiche und eine Vielzahl an Marken. Im Bereich Medien berücksichtigt sie mit TV, Radio, Online Audio, Online-Display, Zeitschriften und Zeitungen die wichtigsten Gattungen und bildet die Nutzung dieser Medien im Tagesablauf ab. Um ihre Einbettung in den Alltags-Rhythmus der Menschen nachvollziehbar zu machen, werden dabei auch Aktivitäten im Tagesablauf dokumentiert. So können relevante Touchpoints entlang der Customer Journey identifiziert und für eine erfolgreiche Kampagnenplanung genutzt werden."Die Analysen der VuMA Touchpoints sind in verdichteten Märkten und zunehmend differenzierten Mediennutzungsszenarien wichtiger denn je, um in der Analyse von Zielgruppen eine belastbare Transparenz im Hinblick auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu gewinnen. Keine andere Analyse bietet dem Werbemarkt einen solchen Mehrwert für eine erfolgreiche und nachhaltige Kampagnenplanung und damit letztlich auch für den Erfolg am Markt", sagt VuMA-Sprecher Hans-Peter Gaßner.Der neue Berichtsband steht für alle Interessierten unter www.vuma.de als PDF zum Download bereit. Zudem können die Daten mit dem kostenfreien Online-Tool VuMA Touchpoints Monitor (http://touchpoints.vuma.de) analysiert, visualisiert und heruntergeladen werden. Ob als PDF oder PowerPoint - der VuMA Touchpoints Monitor bereitet die nötigen Daten für eine Entscheidungsfindung optimal auf. Ein solches Angebot ist einzigartig.Berechtigten Nutzern stehen darüber hinaus in den professionellen Planungstools detailliertere Mediennutzungsdaten zur Verfügung, die sich mit den Konsumdaten verknüpfen lassen:- Radio- und Online-Audio-Angebote (Anpassung / Fusion aus ma 2019Audio II Update)- TV-Sender (Leistungswerte für die wichtigsten Sender, Anpassungan ma 2019 Intermedia PluS)- Online-Angebote (Fusion aus daily digital facts Q1/2019)- Zeitschriften (WLK Zeitschriftengruppen und ausgewählte Titel,Anpassung an ma Presse)- Tageszeitungen (ausgewählte Angebote, Ausweisung analog zu maPresse) Das breite Spektrum marktrelevanter Kennwerte bietet eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten für die crossmediale Planung und unterstreicht den Anspruch der VuMA Touchpoints als Studie für innovative Mediaplanung.Über VuMA Touchpoints:Die VuMA Touchpoints ist die wichtigste Markt-Media-Studie für die elektronischen Medien. Sie kombiniert Nutzungsdaten von Fernsehen, Radio/Audio und Online sowie anderer relevanter Medien mit detaillierten Konsuminformationen. Als einzige Studie ihrer Art bietet sie Informationen zu Konsum in Verbindung mit Mediennutzung und Aktivitäten im Tagesverlauf. Werbungtreibenden und Agenturen steht damit in allen Phasen der Planung ein nützliches Tool zur Verfügung. Von der Marktanalyse über die Entwicklung der Mediastrategie bis zur Feinplanung - die VuMA liefert Zahlen und Fakten für fundierte Mediaentscheidungen. Auftraggeber sind ARD-Werbung SALES & SERVICES (AS&S), RMS und das ZDF Werbefernsehen. Partner aus dem Medienbereich sind IP Deutschland, EL CARTEL MEDIA, Sky Media und ENERGY MEDIA.Pressekontakt:AS&S, Norbert Rüdell, Telefon 069/15424-218RMS, Kirsten Schade, Telefon 040/23890-153ZDF Werbefernsehen, Thomas Wiggert, Telefon 06131/701-5465VuMA-Sprecherteam Claudia Hess (ZDF) und Hans-Peter Gaßner (AS&S).Original-Content von: VuMA - Verbrauchs- und Medienanalyse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53251/4438336