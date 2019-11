Neue Kunden von Workday HCM gehen live und werden Teil der wachsenden Workday Community

PLEASANTON, Calif. und Mailand, Nov. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (https://www.workday.com/de-de/homepage.html?&_rda=/de/confirm), (NASDAQ: WDAY), ein führender Anbieter von Cloud-Anwendungen für das Finanz (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html)- und Personalwesen (https://www.workday.com/de-de/applications/human-capital-management.html) in Unternehmen, meldete heute eine anhaltende Dynamik im europäischen Markt dank zahlreicher Unternehmen, die sich für die Human Capital Management (HCM)-Lösung von Workday entscheiden.



Organisationen wenden sich immer öfter Workday zu, um sich in einer dem Wandel unterworfenen Welt, in der die Technologien Jobprofile verändern, alternative Arbeitsmodelle zum Standard werden und die Geschwindigkeit der Agilität entscheidend für das Überleben ist, zurechtzufinden. Durch den Einsatz einer Technologiearchitektur, die auf der "Power of One" gründet - eine Datenquelle, ein Sicherheitsmodell, eine Benutzererfahrung und eine Workday Community - ist Workday in einzigartiger Weise in der Lage, Lösungen bereitzustellen, die eine diverse Belegschaft, neue Arbeitsweisen und dezentrale Arbeitsplätze unterstützen. Ausgestattet mit datengetriebenen Insights, haben Workday HCM-Kunden die Möglichkeit, schnellere und strategischere Entscheidungen zu treffen, um das Engagement und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern.

Organisationen, die sich vor kurzem für Workday HCM entschieden haben, umfassen unter anderem:

Capita , mit Hauptsitz in London, ist ein Beratungs-, Digitaldienstleistungs- und Softwareunternehmen. Täglich helfen die 63.000 Mitarbeiter Millionen von Menschen, indem sie innovative Lösungen anbieten, um die Verbindungen zwischen Unternehmen und Kunden, Regierungen und Bürgern, zu verändern sowie zu vereinfachen.



, mit Hauptsitz in London, ist ein Beratungs-, Digitaldienstleistungs- und Softwareunternehmen. Täglich helfen die 63.000 Mitarbeiter Millionen von Menschen, indem sie innovative Lösungen anbieten, um die Verbindungen zwischen Unternehmen und Kunden, Regierungen und Bürgern, zu verändern sowie zu vereinfachen. Evonik , ein Unternehmen der RAG-Stiftung mit Sitz in Essen, Nordrhein-Westfalen, ist das größte Spezialchemie-Unternehmen der Welt.



, ein Unternehmen der RAG-Stiftung mit Sitz in Essen, Nordrhein-Westfalen, ist das größte Spezialchemie-Unternehmen der Welt. KION, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist der größte Hersteller von Flurförderzeugen in Europa und ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungstechnik. Mehr als 1,4 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 automatisierte Lagersysteme werden von Kunden auf sechs Kontinenten eingesetzt.



mit Sitz in Frankfurt am Main, ist der größte Hersteller von Flurförderzeugen in Europa und ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungstechnik. Mehr als 1,4 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 automatisierte Lagersysteme werden von Kunden auf sechs Kontinenten eingesetzt. Quadient , mit Hauptsitz in Bagneux, Frankreich, ist ein globaler Technologieanbieter für digitale Kommunikations-, Versand- und Postlösungen.



, mit Hauptsitz in Bagneux, Frankreich, ist ein globaler Technologieanbieter für digitale Kommunikations-, Versand- und Postlösungen. Siemens Healthineers, mit Hauptsitz in Erlangen, Deutschland, mit mehr als 50.000 engagierten Mitarbeitern in über 70 Ländern, ist ein führendes Medizintechnikunternehmen, das mit mehr als 170 Jahren Erfahrung und 18.000 Patenten weltweit die Zukunft des Gesundheitswesens mitgestaltet.

Organisationen, die kürzlich mit Workday HCM live gegangen sind, sind:

DATEV, mit Sitz in Nürnberg, ist eine Genossenschaft, die mit mehr als 7.800 Mitarbeitern technische Informationsdienstleistungen für Steuerfachleute, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte erbringt.



mit Sitz in Nürnberg, ist eine Genossenschaft, die mit mehr als 7.800 Mitarbeitern technische Informationsdienstleistungen für Steuerfachleute, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte erbringt. Groupe Renault , mit Sitz in Boulogne-Billancourt, Frankreich, ist ein 1899 gegründeter französischer multinationaler Automobilhersteller. Das Unternehmen produziert eine Reihe von PKW und Transportern und beschäftigt weltweit mehr als 180.000 Mitarbeiter.





, mit Sitz in Boulogne-Billancourt, Frankreich, ist ein 1899 gegründeter französischer multinationaler Automobilhersteller. Das Unternehmen produziert eine Reihe von PKW und Transportern und beschäftigt weltweit mehr als 180.000 Mitarbeiter. Jotun , mit Hauptsitz in Sandefjord, Norwegen, ist einer der weltweit größten Hersteller von Farben und Lacken mit fast 10.000 Mitarbeitern, verteilt auf 62 Unternehmen und 40 Produktionsstätten weltweit.



, mit Hauptsitz in Sandefjord, Norwegen, ist einer der weltweit größten Hersteller von Farben und Lacken mit fast 10.000 Mitarbeitern, verteilt auf 62 Unternehmen und 40 Produktionsstätten weltweit. Tikkurila , mit Sitz in Vantaa, Finnland, ist ein führendes nordisches Lackierunternehmen, das qualitativ hochwertige, innovative sowie wetterbeständige Produkte und Dienstleistungen für seine Kunden entwickelt. Das Unternehmen verfügt über 2.700 engagierte Fachleute, die in elf Ländern auf der ganzen Welt arbeiten.



, mit Sitz in Vantaa, Finnland, ist ein führendes nordisches Lackierunternehmen, das qualitativ hochwertige, innovative sowie wetterbeständige Produkte und Dienstleistungen für seine Kunden entwickelt. Das Unternehmen verfügt über 2.700 engagierte Fachleute, die in elf Ländern auf der ganzen Welt arbeiten. Transferwise, mit Sitz in London, ist ein Geldtransferunternehmen mit mehr als vier Millionen Kunden. Das Unternehmen hat elf Niederlassungen und mehr als 1.300 Mitarbeiter auf vier Kontinenten.

Sie alle sind Teil der Workday Customer Community, neben ähnlich großen Unternehmensmarken wie Aon, Amazon, AstraZeneca, Centrica, Lloyds Bank, Nordstrom, Sanofi und Unilever.

Kunden von Workday sind besser in der Lage zu planen, auszuführen, zu analysieren und sich zu vergrößern - alles in einem System gebündelt, angetrieben von Machine Learning und unterstützt durch das unablässige Engagement des Kundenservice von Workday. Darüber hinaus können Unternehmen mit Workday HCM:

die Erfahrungen von Mitarbeitern verbessern. Workday schafft personalisierte Nutzererfahrung (https://blogs.workday.com/workday-people-experience-an-advantage-in-the-changing-world-of-work/) für jeden Mitarbeiter, damit diese sich besser informiert, agiler und wirklich unterstützt fühlen.

Workday schafft personalisierte (https://blogs.workday.com/workday-people-experience-an-advantage-in-the-changing-world-of-work/) für jeden Mitarbeiter, damit diese sich besser informiert, agiler und wirklich unterstützt fühlen. wandelnden Mitarbeiterbedürfnissen begegnen und neue Möglichkeiten erschließen. Die Machine Learning-basierte Skills Cloud und Skills Insights-Technologien von Workday ermöglichen es Kunden, Fähigkeiten mit Menschen zu verknüpfen und sie dann mit Jobs, Entwicklungsmöglichkeiten, Projekten und mehr zu verbinden.

Die Machine Learning-basierte Skills Cloud und Skills Insights-Technologien von Workday ermöglichen es Kunden, Fähigkeiten mit Menschen zu verknüpfen und sie dann mit Jobs, Entwicklungsmöglichkeiten, Projekten und mehr zu verbinden. schnellere und bessere Personalentscheidungen treffen. Durch die zentrale Datenbasis unterstützt Workday seine Kunden dabei, faktenbasierte Entscheidungen über ihre Mitarbeiter zu treffen.

Durch die zentrale Datenbasis unterstützt Workday seine Kunden dabei, faktenbasierte Entscheidungen über ihre Mitarbeiter zu treffen. zeitaufwändige Prozesse automatisieren und digitalisieren. Mit Workday werden zeitaufwändige manuelle Prozesse im gesamten Personalwesen rationalisiert und automatisiert; die Mitarbeiter können sich so auf strategischere Aufgaben konzentrieren.

Zitat zur Meldung

"Unternehmen in ganz Europa entscheiden sich für Workday, um bei der Umstrukturierung ihrer Geschäftsabläufe Unterstützung zu bekommen und so eine neue Dimension organisatorischer Flexibilität zu erreichen", sagt Carolyn Horne, Präsident EMEA bei Workday. "Wir helfen den größten Unternehmen weltweit, ihre Prozesse an die Anforderungen des digitalen Zeitalters anzupassen. Durch die Erschließung sämtlicher Daten aus allen Unternehmensbereichen können sie schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen, die ihnen helfen, mit dem hohen Tempo des wirtschaftlichen Wandels Schritt zu halten und ihr künftiges Wachstum zu fördern."

"Capita arbeitet eng mit Kunden zusammen und stellt ihnen Einblicke sowie modernste Technologien zur Verfügung, um ihnen wertvolle Zeit zurückgeben, damit sie sich auf das konzentrieren können, was sie am besten können: das Leben der Menschen einfacher und leichter machen", sagte Will Serle, Chief People Officer, Capita. "Um unsere Ziele zu erreichen, führt Capita ein mehrjähriges Transformationsprogramm durch. Im Mittelpunkt dieses Wandels stehen unsere Mitarbeiter, weshalb wir in der Einführung von Workday einen wichtigen Beitrag zur Erreichung unserer langfristigen Ziele sehen."

"Workday soll uns dabei unterstützen, die Arbeitsabläufe unserer Mitarbeiter zu standardisieren und zu vereinheitlichen", erläutert Bernhard Just, SVP HR, KION. "Wir wollen mit Workday weltweit einheitliche HR-Prozesse schaffen, die uns dabei unterstützen, die Ziele unserer Strategie KION 2027 zu erreichen."

"Unser Ziel bei der Implementierung von Workday ist es, unsere Prozesse zu optimieren und einen besseren Ablauf der Personaladministration zu ermöglichen, damit sowohl unsere Personalabteilung als auch unsere Führungskräfte mehr Zeit haben, sich auf wertschöpfendere Aktivitäten für unsere Mitarbeiter zu konzentrieren", sagt Anja Allouni, HCM Content Manager, Jotun.

"Workday wird uns zudem die Möglichkeit geben, unsere Mitarbeiter dazu zu inspirieren und zu motivieren, den großen internen Arbeitsmarkt, den wir bei Jotun haben, zu nutzen."

"Wir waren auf der Suche nach einer Lösung, um unsere Personaldaten und -systeme zu vereinheitlichen, die es unseren 1.800 Mitarbeitern und unseren wachsenden globalen Teams ermöglicht, intelligenter und flexibler zu arbeiten", kommentiert Cerian Brain, People Technology Lead, TransferWise. "Mit Workday haben wir jetzt ein zentrales, intuitives System, das unsere Teams überall und jederzeit nutzen können."

"Mit dem Go Live von Workday im Juni dieses Jahres stellte DATEV intern auf Cloud-Lösungen um", erklärt Dr. Michael Kink, Leiter Personalwesen, DATEV. "Damit haben wir erfolgreich den Grundstein für ein zukunftsorientiertes HR-Gesamtsystem im Hinblick auf eine einheitliche Datenhaltung sowie digitale und automatisierte Arbeitsabläufe gelegt, um unsere Unternehmensziele schneller zu erreichen und die Personalarbeit bei DATEV weiter zu professionalisieren. Für DATEV ist es wichtig, seinen Kunden und Mitarbeitern die beste Lösung anzubieten."



"Mit Workday werden wir in der Lage sein, unsere Abläufe zu vereinfachen und Einblicke in die Belegschaft in Echtzeit zu gewinnen, damit wir unser Geschäft erfolgreich weiter ausbauen können", sagte Hanna Forsman, Projektleiter, Tikkurila. "Wir können einerseits besser informierte, datengetriebene Entscheidungen treffen, wenn es um unsere Mitarbeiter geht, und andererseits intelligentere Entscheidungen über die Zukunft unseres Unternehmens treffen, während wir gleichzeitig viele interne Prozesse automatisieren und digitalisieren. Es bietet uns eine Plattform, Personalmanagement intelligenter und einfacher zu machen."

Über Workday

Workday (http://www.workday.de/) ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html) - und Personalwesen (https://www.workday.com/de-de/applications/human-capital-management.html) . Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und bietet Anwendungen in den Bereichen Finanzmanagement, Human Capital Management, Planung und Analyse, die für globale Konzerne, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden konzipiert sind. Von mittelständischen bis hin zu Fortune-50-Unternehmen haben sich Organisationen bereits für Workday entschieden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung beinhaltet sogenannte forward-looking Statements, auf die Zukunft gerichtete Aussagen, zum Beispiel zur erwarteten Leistung und dem Nutzen der Workday-Lösungen. Wörter wie "glauben", "wahrscheinlich", "werden", "planen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke sind Kennzeichen solcher Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen immer gewissen Risiken oder Unwägbarkeiten und basieren auf Annahmen. Weichen Entwicklungen von den Annahmen ab, so kann dies Auswirkungen auf die Ergebnisse der Aussagen haben. Unwägbarkeiten können zum Beispiel zu tun haben, sind aber nicht beschränkt auf, mit unseren Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (SEC), einschließlich des Formulars 10-K für das Fiskaljahr, das am 31. Januar 2019 endete, und unsere zukünftigen Reports, die wir bei der SEC einreichen werden. Die damit verbundenen Unwägbarkeiten können dazu führen, dass Vorhersagen nicht wie angenommen eintreffen. Workday wird zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Meldung nach deren Veröffentlichung nicht mehr anpassen.

Jegliche noch nicht veröffentlichten Dienste, Features oder Funktionen, die in diesem Dokument, auf unserer Website oder weiteren Pressemeldungen oder öffentlichen Statements genannt werden, können sich noch ändern. Zudem kann sich Workday entscheiden, diese nicht zu veröffentlichen. Kunden oder potenzielle Kunden von Workday, Inc. sollten ihre Kaufentscheidung immer von den Diensten, Features oder Funktionen abhängig machen, die bereits verfügbar sind.

© 2019. Workday, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Workday und das Workday-Logo sind eingetragene Marken von Workday, Inc. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Pressekontakt:

Pressekontakt Workday DACH

Nicole Melzer

nicole.melzer@workday.com (mailto:nicole.melzer@workday.com)

+49 (0) 176 61 533 172