Neue Workday Financial Management Kunden treten der wachsenden Workday Community bei

PLEASANTON, Calif. und MAILAND, Italien, Nov. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (https://www.workday.com/de-de/homepage.html?&_rda=/de/confirm) (NASDAQ: WDAY), ein führender Anbieter von Cloud-Anwendungen für das Finanz (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html)- und Personalwesen (https://www.workday.com/de-de/applications/human-capital-management.html) in Unternehmen, meldete heute ein anhaltendes Kundenwachstum bei großen and mittelständischen Organisationen in EMEA, die sich für Workday Financial Management entschieden haben.



Die heutigen Chief Financial Officers (CFOs) und Finanzleiter bewegen sich in einer sich wandelnden Finanzwelt - ein dynamisches Umfeld, das von technologischen Fortschritten, sich ändernden Geschäftsmodellen und neuen Wettbewerbern geprägt ist. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, benötigen sie Lösungen, die schnellere Innovationen, genauere Prognosen und Erkenntnisse ermöglichen, die dem Unternehmen helfen, schnell zu reagieren und sich an Marktveränderungen anzupassen.

Mit Workday Financial Management verfügen Unternehmen über ein einziges System zur Planung, Ausführung, Analyse und Erweiterung, das durch maschinelles Lernen und engagierten Kundenservice unterstützt wird. Mit fortschrittlichen Analysen, um Trends und Erkenntnisse aufzudecken, und maschinellem Lernen, um manuelle Prozesse zu automatisieren und Zeit zu sparen, innoviert Workday kontinuierlich, um Unternehmen bei der Steigerung ihrer Geschäftsflexibilität zu unterstützen.

Folgend eine Übersicht zu Unternehmen, die sich erst kürzlich für Workday Financial Management entschieden haben oder bereits mit der Lösung live gegangen sind:

Career Partner Group , mit Sitz in München, ist die am schnellsten wachsende private Hochschulgruppe in Deutschland mit mehr als 23.000 Studierenden in vier Studiengängen: Online-Studiengänge, Duales Studium, Teilzeitstudium und betriebliche Ausbildung.



, mit Hauptsitz in Stockholm, Schweden, ist ein führender Anbieter von Premium-Gaming-Lösungen für die erfolgreichsten Online-Casino-Anbieter der Welt. Polestar , mit Sitz in Göteborg, Schweden, ist die Marke für Elektrofahrzeuge, die gemeinsam von der Volvo Car Group und der Zhejiang Geely Holding gehalten wird. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und entwirft, entwickelt sowie produziert Elektroautos mit eigener Marke.



, mit Sitz in Stockholm, Schweden, ist ein Cloud-basierter Anbieter von After-Sales-Service-Software. Das 1990 gegründete Unternehmen verfügt heute über große Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Japan, Frankreich, Deutschland, Italien, Indien und Polen. Tamedia, mit Sitz in Zürich, Schweiz, ist die größte Mediengruppe im Land mit einem vielfältigen Portfolio von täglichen und wöchentlichen Publikationen, Magazinen und digitalen Plattformen. Zudem besitzen sie ihre eigenen Druckanlagen.

Die genannten Unternehmen sind nun Teil der Workday Gemeinschaft wie es Workday Financial Management Kunden neben Airbnb, Aon, Conde Nast, Netflix, Southampton Football Club, Sky Betting und Gaming, TripAdvisor, sowie Unum bereits sind.

Mit Workday werden die Unternehmen nun in der Lage sein:

Arbeitsintensive Prozessen durch Machine Learning zu automatisieren: Workday unterstützt den Einsatz von Data Science, was die modernsten neuronalen Netzwerke und die klassischen Techniken des Machine Learning umfasst, hin zur intelligenten Automatisierung (https://blogs.workday.com/machine-learning-across-workday-products-delivering-business-value-to-customers/) traditionell arbeitsintensiver Finanzprozesse.

Workday unterstützt den Einsatz von Data Science, was die modernsten neuronalen Netzwerke und die klassischen Techniken des Machine Learning umfasst, hin zur traditionell arbeitsintensiver Finanzprozesse. Schnelle, fundierte Entscheidungen zu treffen: Nutzer sind in der Lage, smarte und datengetriebene Entscheidungen mit operativen Einblicken in die Anforderungen des Unternehmens zu treffen.

Zitate zur Meldung

"Europaweit entscheiden sich weitere Unternehmen für Workday Financial Management, um ihre Finanzen und Betriebsabläufe effektiver zu managen," sagt Carolyn Horne, Präsident EMEA bei Workday. "Mit Workday Financial Management, können unsere Kunden schneller und einfacher Strukturen und Prozesse konfigurieren, um neue Markteintritte zu vereinfachen, neue Produkte schneller auf den Markt zu veröffentlichen oder neue Gesellschaften zu integrieren. Was immer die Zukunft bereit hält, sie können es einfacher adaptieren, ganz gleich wie schnell das Unternehmen wächst und sich wandelt."

"Wir expandieren rasant," erläutert Nils Mösko, stellvertretender CFO bei Polestar. "Wir wollen es uns einfacher machen, neue Märkte zu erschließen und Menschen die Elektromobilität vorzustellen. Flexibilität und Agilität sind hier der Schlüssel. Wir haben eine sehr schlanke Organisation und wollen dies auch so beibehalten, deshalb brauchten wir Workday - ein einziges System, das uns erlaubt, es selbst zu handhaben und zu managen. Wir sind eher vergleichbar mit einem Tech-Unternehmen, als mit einem traditionellen Autobauer, und so haben wir die Ausrichtung mit Workday erkannt, technologisch, aber auch kulturell in der Art und Weise wie das Unternehmen arbeitet."

"Unsere Partnerschaft mit Workday erlaubt es uns, dass wir unsere Wirtschaftlichkeit erhöhen," erklärt Dag Sjöqvist, Chief Finance Officer bei Syncron. "Die Lösung wird mit uns skalieren, wenn sich unsere Anforderungen ändern und im Laufe der Zeit reifen. Und als schnell wachsendes Unternehmen sind die Geschäftseinblicke in Echtzeit, die Workday bietet, von unschätzbarem Wert. Da Syncron kontinuierlich seinen Fußabdruck erweitert, sind wir begeistert, einen SaaS-Pionier wie Workday als Partner an unserer Seite zu haben."

