Tesla elektrisiert Deutschland: Der US-Elektroautobauer aus dem Silicon Valley will seine erste Autofabrik in Europa im Großraum Berlin errichten. Das kündigte Konzernchef Elon Musk am Dienstagabend bei der Verleihung des "Goldenen Lenkrad" vor den Chefs der deutschen Autokonzerne Volkswagen, Audi und BMW in Berlin an.

Den vollständigen Artikel lesen ...