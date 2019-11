Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Im Schatten der zuletzt dominierenden politischen Themen stehen in Großbritannien diese Woche mal wieder makroökonomische Daten im Fokus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gestern hätten die Arbeitsmarktzahlen für September dabei ein eher trübes Gesamtbild vermittelt. So sei die Zahl der Beschäftigten im 3. Quartal um 58.000 und damit so stark wie zuletzt vor vier Jahren geschrumpft. Zudem sei das Lohnwachstum überraschend deutlich zurückgefallen. Auch der statistisch bedingte Rückgang der Arbeitslosenquote von 3,6% auf 3,5% - maßgeblich ausgelöst durch das Herausfallen des sehr hohen Juni-Wertes von 4,1% aus der Dreimonatsbetrachtung - habe die insgesamt negative Grundtendenz des Arbeitsmarktberichts nicht kaschieren können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...