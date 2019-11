Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Risikofreude, die schon die Vorwoche prägte, ist geblieben, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen ein ganz klaren Käuferüberhang bei Aktien-ETFs", berichte Christian Dürr von der Commerzbank. Rick van Leeuwen von IMC und Florian Lenhart von der UniCredit Group würden ebenfalls Zuflüsse in Aktien melden - und tendenziell Abflüsse aus Anleihen. Im Aktienbereich gelte das Interesse nun auch den lange ignorierten DAX-Trackern, nicht mehr so sehr den in den Vorwochen so beliebten S&P 500-ETFs. ...

