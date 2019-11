Bern/Zürich (ots) - Im Rahmen der «Sports Awards» wird 2019 erstmals der «MVP des Jahres» geehrt. In der neuen Kategorie sind sechs Sportlerinnen und Sportler einer Mannschaftssportart nominiert. Wer gewinnt, können die Sportfans ab sofort bis am 3. Dezember via Online-Voting mitbestimmen.Am Sonntag, 15. Dezember 2019, finden die «Sports Awards» im Studio Zürich Leutschenbach statt. SRF 1, RTS Deux und RSI LA 2 zeigen die Preisverleihung ab 20.05 Uhr live. In diesem Jahr bereichert eine neue Kategorie die «Sports Awards». 2019 wird zum ersten Mal der «Most Valuable Player» - also die wertvollste Schweizer Sportlerin oder der wertvollste Schweizer Sportler einer Mannschaftssportart - ausgezeichnet. Wer «MVP des Jahres» wird, können die Schweizer Sportfans in einem Online-Voting auf www.sports-awards.ch ab sofort bis zum 3. Dezember 2019 mitbestimmen.Sechs Persönlichkeiten als «MVP des Jahres» vorgeschlagenDer Wahlausschuss, bestehend aus Swiss Olympic, der Athletes Comission von Swiss Olympic, sportpress.ch und der SRG, nominierte sechs Persönlichkeiten aus Mannschaftssportarten. Massgebend für die Nomination waren die Leistungen innerhalb der Periode vom 1. November 2018 bis zum 31. Oktober 2019. Die Nominierten in der Kategorie «MVP des Jahres» sind:- Clint Capela, Basketball; Teamleader Houston Rockets- Roman Josi, Eishockey; Mitglied NHL-All-Star-Team, Captain undLeader Nashville Predators, Nummer 8 im NHL-Verteidiger- Ranking- Pascal Meier, Unihockey; MVP WM 2018 (als erster Schweizer, ersterTorhüter und erster Nicht-Finalist)- Alina Müller, Eishockey; Schweizer Eishockeyspielerin des Jahres,USA: Mitglied All-Star-Team Hockey East und All-Star Rookie-Team,vier Mal Rookie of the Month- Haris Seferovic, Fussball; Schweizer Fussballer des Jahres,Torschützenkönig der portugiesischen Primeira Liga und Nations League(Division A)- Lia Wälti, Fussball; Mitglied All-Star-Team der englischen Women'sSuper League, Teamleaderin Arsenal W.F.C. und Schweizer Nationalteam Ob Frau oder Mann, mindestens eines der folgenden Kriterien musste für die Nomination erfüllt sein:- Auszeichnung zum MVP oder Best Player in der eigenen Liga- Nomination in ein All-Star-Team- Torschützenkönig oder -königin in nationalen oder internationalenWettbewerben- Gleichwertige Auszeichnungen in nationalen oder internationalenWettbewerben- Einnehmen einer Leaderrolle in nationalen oder internationalenSpitzenmannschaften Onlinewahl mit attraktiven Preisen für die SportfansGewählt wird der «MVP des Jahres» von den Schweizer Spitzensportlerinnen und -sportlern, den nationalen Sportmedien sowie der Öffentlichkeit. Die Stimmen zählen zu je einem Drittel. Das Online-Voting für die Schweizer Sportfans läuft ab sofort bis zum 3. Dezember 2019 auf www.sports-awards.ch. Unter allen Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost: Ein Erlebnistag an der Tour de Suisse 2020 mit Blick hinter die SRG-Kulissen und einer Fahrt auf Rennstufe im SRF-Begleitfahrzeug, VIP-Tickets für Weltklasse Zürich 2020 und VIP-Tickets für ein Super League-Spiel nach Wahl.Kontakt:Medienstelle SRGAuskünfte erteilt:Silvana Meisel, Projektleiterin Kommunikation Business Unit Sport SRGTel. +41 58 135 07 31 oder silvana.meisel@bus.srg.chOriginal-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100836582