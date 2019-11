Hapag-Lloyd AG: Mark Frese wird Finanzvorstand bei Hapag-Lloyd DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Personalie Hapag-Lloyd AG: Mark Frese wird Finanzvorstand bei Hapag-Lloyd 13.11.2019 / 11:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Hamburg, 13. November 2019 Mark Frese wird Finanzvorstand bei Hapag-Lloyd Der Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG hat in seiner heutigen Sitzung Mark Frese mit Wirkung zum 25. November 2019 in den Vorstand berufen. Am 1. März 2020 wird er als neuer Chief Financial Officer (CFO) auf Nicolás Burr folgen. Mark Frese (55) war zuletzt als Chief Financial Officer bei der Ceconomy AG - vormals Metro AG - tätig. Davor hatte er verschiedene Managementpositionen bei der Metro AG und der Kaufhof Holding AG inne. "Mit Mark Frese haben wir einen sehr versierten und überaus kompetenten Experten mit umfänglichen Erfahrungen und Kenntnissen im Finanzbereich gewinnen können. Der Aufsichtsrat ist überzeugt davon, dass der Vorstand in der neuen Zusammensetzung weiterhin ausgezeichnet aufgestellt ist, um Hapag-Lloyd erfolgreich in die Zukunft zu führen", so Michael Behrendt, Aufsichtsratsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG. Nicolás Burr (44) scheidet zum 29. Februar 2020 aus dem Unternehmen aus, um neue Projekte in Chile zu übernehmen. Er war seit März 2015 Finanzvorstand der Hapag-Lloyd AG. "Nicolás Burr hat in den fünf Jahren seiner Tätigkeit maßgeblich zum Unternehmenserfolg beigetragen, insbesondere im Rahmen der beiden Zusammenschlüsse mit CSAV und UASC, aber auch des im Jahr 2015 vollzogenen Börsengangs. Dass Hapag-Lloyd heute finanziell so gut dasteht, ist auch der Verdienst von Nicolás Burr. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles erdenklich Gute", so Behrendt. Über Hapag-Lloyd Mit einer Flotte von 231 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.000 Mitarbeitern an Standorten in 129 Ländern in 392 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,6 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern. Kontakt: Heiko Hoffmann Senior Director Investor Relations Hapag-Lloyd AG Ballindamm 25 20095 Hamburg Telefon +49 40 3001-2896 Fax +49 40 3001-72896 Mobil +49 172 875-2126 --------------------------------------------------------------------------- 13.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Hapag-Lloyd AG Ballindamm 25 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 3001 - 2896 Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896 E-Mail: ir@hlag.com Internet: www.hapag-lloyd.com ISIN: DE000HLAG475 WKN: HLAG47 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 910615 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 910615 13.11.2019 ISIN DE000HLAG475 AXC0146 2019-11-13/11:03