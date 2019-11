Hamburg (ots) - Drei Monate nach der Geburt von Söhnchen Avi spricht TV-Star Wolke Hegenbarth, 39, beim exklusiven GALA-Shooting (Heft 47/2019, ab morgen im Handel) - mit Baby und Lebenspartner Oliver Vaid, 33 - über ihr Familienglück. "Avi ist sehr interessiert und will, wenn er wach ist, auch bespaßt werden. Das hat er sicher von mir", so die Schauspielerin. Bei der Geburt "drei Wochen vor dem Stichtag" habe sie großes Glück gehabt: "Es war eine Wassergeburt, ohne Ärzte, nur mit einer Hebamme. Es gab gedämmtes Licht, keine Medikamente. Hätte ich es mir wünschen können - ich hätte es mir genau so gewünscht." Auch über die Bedeutung des Namens ihres Sohnes spricht Wolke Hegenbarth. "Es gibt ihn im Israelischen, und es ist auch ein hinduistischer Name. Oliver ist ein halber Inder. Ich wollte unbedingt, dass mein Sohn etwas vom indischen Einfluss im Namen hat. Avi heißt Sonnenschein oder Sonne. Das fand ich zu Wolke so schön."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4438496