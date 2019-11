Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte IoT- und Big-Data-Angebote für die spezifischen Bedürfnisse der Akteure der Hafenwirtschaft und zur Lösung der geschäftlichen Herausforderungen weltweiter Anlagen- und Frachteigner

Die Smart Ports findet vom 19. bis 21. November statt

Traxens, ein Unternehmen für hochwertige Daten und Dienstleistungen für die Lieferkettenindustrie, präsentiert seine intelligenten Lösungen zur Verfolgbarkeit von Objekten auf der Veranstaltung Smart Ports in Barcelona, Smart Ports, Piers of the Future,die vom 19. bis 21. November stattfindet. Die maßgeschneiderten Lösungen für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) richten sich gezielt an die Bedürfnisse der Hafenwirtschaft, da sie durchgängig einen nahezu zeitnahen Einblick in die weltweite Lieferkette bieten.

Die Lösung von Traxens liefert umfassende, präzise und zeitnahe Daten über die Ladung durch die Verfolgung logistischer Objekte während des Transports überall auf der Welt. Die patentierte, bahnbrechende Technologie für das Internet der Dinge (IoT) von Traxens ermöglicht mehr Effizienz und Sicherheit, eine höhere Transparenz und verbesserte Kapazitätsauslastung und eröffnet gleichzeitig neue Möglichkeiten für alle Akteure der weltweiten Lieferkette.

Mit den Lösungen von Traxens als vertrauenswürdigen Dritten können Häfen ihre Effizienz und die Interoperabilität der Systeme verbessern. So verwaltet beispielsweise das Cargo Community System (CCS) die Verfolgbarkeit innerhalb des Hafengebiets, muss aber auch Informationen im Hinterland und allgemein in den Phasen vor und nach der Verschiffung erfassen. Dies ermöglicht die Lösung von Traxens, deren Ziel es ist, die Echtzeitinformationen und Planbarkeit des Warenflusses zu verbessern, um den Hafenbetrieb insgesamt zu optimieren.

Insbesondere können die gesammelten Informationen über die Vor- und Nachläufe und die Aktivitäten im Hinterland bei der Ausfuhr dazu beitragen, die voraussichtliche Ankunftszeit (Estimated Time of Arrival, ETA) an den Hafentoren zu bestimmen. Zudem können sie bei der optimalen Nutzung verschiedener Terminalarten und von Trockenhafenbereichen helfen. Die Transitkorridore und individuellen Routen können frühzeitig gesichert werden. Schließlich kann die Funktionalität für Öffnungsvorgänge der Türen von Trockencontainern von Traxens bei der Bekämpfung von Verunreinigungen oder Diebstahl helfen.

Immer mehr Häfen auf der ganzen Welt sind zunehmend auf der Suche nach solch einem Service. Traxens hat in den letzten Monaten Verträge mit einigen der größten Häfen Europas abgeschlossen. Ende letzten Jahres startete das Unternehmen im Hafen von Valencia (Spanien) ein Pilotprojekt zum IoT mit dem Ziel, die betriebliche Effizienz des Hafens zu verbessern. Im Juli 2019 trat das Unternehmen zudem der französischen Initiative Smart Port in Med als Verbundpartner bei. Traxens ist das einzige IoT-Unternehmen, das den Verbund unterstützt. Vor kurzem ist Traxens eine Partnerschaft mit dem Rotterdamer Hafen (Niederlande) für das intelligente Containerprojekt WeAre42 eingegangen. Darüber hinaus laufen derzeit Gespräche mit einer Reihe wichtiger, bislang ungenannter weltweiter Häfen.

"Neue Technologien wie Big Data, Automatisierung und künstliche Intelligenz sowie neue Werte wie Transparenz und Kollaboration sorgen für einen tiefgreifenden Wandel in allen Bereichen unserer Branche", so Claire Perez, Vertreterin des Hafens von Barcelona. "Wir wollen die verschiedenen Akteure der Logistikkette über Plattformen vernetzen, die Transaktionen und bürokratische Abläufe einfacher, schneller, zuverlässiger und leichter nachvollziehbar machen."

"Die Hafenwirtschaft wünscht sich einen sicheren Betrieb und eine Steigerung der Effizienz. Unsere Mission ist die Unterstützung dieses Marktes, indem wir den Betrieb durch unsere maßgeschneiderte IoT-Lösung optimieren", sagte Sylvain Prevot, Director der Sea Business Unit von Traxens. "Die Lösung von Traxens ist perfekt für diese Herausforderungen, da wir unsere eigenen Daten produzieren und einen Standard für diese Daten und die Kommunikation mit dem UN-CEFACT entwickelt haben. Wir verfolgen das Ziel, der vertrauenswürdige Anbieter der Wahl für die Hafenwirtschaft zu werden."

Der globale Markt für intelligente Häfen wird bis 2024 voraussichtlich 5,3 Mrd. USD (4,8 Mrd. EUR) erreichen verglichen mit geschätzt 1,7 Mrd. USD (1,5 Mrd. EUR) im Jahr 2019 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 25% in diesem Zeitraum. Die Notwendigkeit einer effizienten datengesteuerten Entscheidungsfindung, die einen Einfluss auf die Gesamteffizienz der Häfen haben und unnötige Kosten senken kann, ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum dieser Branche. Erwartungen zufolge wird das Segment Prozessautomatisierung im Prognosezeitraum den größten Beitrag zum Markt für intelligente Häfen leistet.

Über SMART PORTS, PIERS OF THE FUTURE

"Smart Ports, Piers of the Future" ist eine Veranstaltung des Hafens von Barcelona gemeinsam mit dem Hafen von Antwerpen, der Hamburg Port Authority, dem Hafen von Los Angeles, dem Hafen von Montreal und dem Hafen von Rotterdam im Rahmen des Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2019. Sie findet vom 19. bis 21. November in der Gran Via Fira de Barcelona statt.

www.smartports.portdebarcelona.cat

Über Traxens

Traxens generiert, sammelt, konsolidiert, bereichert und transformiert die Daten logistischer Objekte und Anlagen in ein leicht verständliches Format, das effektive Entscheidungen ermöglicht. Die bahnbrechende Technologie für das Internet der Dinge des Unternehmens liefert umfassende Echtzeitinformationen für das Management von Logistikobjekten und -anlagen an jedem Ort der Welt. Die Lösungen von Traxens digitalisieren multimodale Lieferketten und ermöglichen es Kunden, Kosten zu senken, Investitionen zu optimieren, Umweltauflagen einzuhalten und ihren Kunden Premium-Dienste anzubieten.

www.traxens.com

