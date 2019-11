RWE-Calls mit 92%-Chance bei Kursanstieg auf 28 EUR

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) in Kürze ein neues Kaufsignal generieren. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die RWE-Aktie befindet sich seit September 2015 nach einem Tief bei 9,12 EUR in einer Aufwärtsbewegung. Im November 2017 erreichte der Wert ein erstes großes Zwischenhoch bei 23,31 EUR und konsolidierte anschließend in einem symmetrischen Dreieck. Aus diesem Dreieck brach die Aktie im März 2019 nach oben aus und kletterte danach auf 28,81 EUR. Seit diesem Hoch vom 30. September 2019 konsolidiert der Versorgerwert.

Ausblick: Gelingt der RWE-Aktie ein Ausbruch über 26,44 EUR, dann wäre dieser kleine Boden vollendet. Nachfolgend könnte es zu einem Anstieg bis ca. 27,40 EUR und damit an den kurzfristigen Abwärtstrend kommen. Falls die Aktie diesen Trend durchbricht, wären sogar weitere Gewinne in Richtung 28,81 EUR und vielleicht sogar 32,98 EUR möglich. Sollte es allerdings zu einem Tagesschlusskurs unter 25,92 EUR kommen, dann müssten weitere Abgaben in Richtung 24,54 EUR eingeplant werden."

Gelingt es der RWE-Aktie, die derzeit bei 26,26 Euro notiert, den Widerstand bei 26,44 Euro zu überwinden, um danach auf 28 Euro zuzulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 26 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 26 Euro, Bewertungstag 20.12.19, BV 0,1, ISIN: CH0426847049, wurde beim RWE-Kurs von 26,26 Euro mit 0,12 - 0,13 Euro gehandelt.

Wenn die Daimler-Aktie in spätestens einem Monat auf 28 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,21 Euro (+62 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,5925 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,5925 Euro, BV 1, ISIN: DE000PX43W80, wurde beim RWE-Aktienkurs von 26,26 Euro mit 1,75 - 1,77 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 28 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,40 Euro (+92 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de