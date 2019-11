Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat im Oktober zum dritten Mal nacheinander die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte gesenkt, so die Analysten der DekaBank.Diese lägen nun bei 1,50% bis 1,75%. Sowohl den anschließenden Äußerungen von FED-Chef Powell als auch von diversen FOMC-Mitgliedern habe sich entnehmen lassen, dass die Bereitschaft für eine weitere Zinssenkung gering sei. Die US-Wirtschaft entwickle sich sogar überraschend robust und im Handelskonflikt zwischen den USA und China hätten sich nach dem Zinsentscheid die Entspannungssignale gemehrt. Diese hätten auch an den US-Rentenmärkten Spuren hinterlassen und über alle Laufzeiten hinweg für höhere Renditen gesorgt. Die Rentenmärkte befänden sich nun in einer Orientierungsphase. Nach dieser Phase dürften sie in eine Seitwärtsbewegung übergehen, denn die Fantasien für eine baldige Leitzinserhöhung seien gering. (Ausgabe November/Dezember 2019) (13.11.2019/alc/a/a) ...

