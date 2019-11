Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank ist bezüglich der Zinspolitik zunächst in einen abwartenden Modus übergegangen, nachdem der Leitzins in diesem Jahr dreimal um insgesamt 75 Basispunkte gesenkt wurde, so die Analysten der Helaba.Abzüglich der PCE-Kerninflation von aktuellen +1,7% VJ ergebe sich damit ein leicht negativer Realzins. Verschiedene FOMC-Mitglieder hätten jüngst darauf verwiesen, dass die zukünftige Geldpolitik nun verstärkt von eingehenden Konjunkturdaten abhängig sei, mithin sei kein vorgegebener Zinspfad vorhanden. Vor diesem Hintergrund seien die heute anstehenden Verbraucherpreise (CPI) beachtenswert. Diese würden wichtige Informationen über die PCE-Preisindices liefern, an denen sich die FED orientiere. Im Monatsvergleich sei mit weiteren Anstiegen zu rechnen. Ein Basiseffekt dürfte dafür sorgen, dass die Kerninflation gegenüber dem Vorjahresmonat dabei unverändert bei 2,4% stehe. ...

