Die Ungewissheit an der Börse hinsichtlich drohender Strafzölle der USA auf importierte Autos aus der Europäischen Union hat am Mittwoch die gesamte Branche belastet. Bei den Herstellern reichten die Verluste von 1,6 Prozent bei Daimler über 2 Prozent für Volkswagen bis zu 2,4 Prozent bei BMW . Auch die Papiere von Zulieferern wie Infineon , Continental und Covestro gerieten unter Druck.

Am Markt warte man darauf, dass US-Strafzölle auf Autos aus der Europäischen Union verschoben werden, sagte Analyst Neil Wilson vom Broker Markets.com. In trockenen Tüchern sei dies aber erst mit einem klaren Beschluss. "Heute endet die Frist für eine Entscheidung (über Strafzölle) nach dem sechsmonatigen Aufschub", schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Am Vortag sei Trump eine von den Marktteilnehmern erwartete Stellungnahme zu den Handelskonflikten schuldig geblieben./bek/jha/

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0005439004 DE0007664039 DE0006062144

