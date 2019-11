Das Thema Mobilität der Zukunft ist präsenter denn je. Am Dienstag sorgte Elon Musk für Aufsehen, mit der Ankündigung in Berlin eine neue Fabrik entstehen zu lassen. Die E-Autos marschieren also voran. Wie sieht es jedoch mit der Brennstoffzelle aus? Dazu haben wir in unserem Exklusivbereich ein kleines Spezial heraus geschickt. Hier können Sie sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...