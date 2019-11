Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Linde nach Zahlen von 186 auf 204 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke Gewinnwachstum des Industriegasekonzerns halte an, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

