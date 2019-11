Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Post nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen von 35 auf 40 Euro angehoben. Seine Einstufung ließ Analyst Mark McVicar in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "Overweight" und räumt den Papieren weiterhin eine Favoritenstellung in der Branche ein. Das Kursziel basiert nun auf seinen Schätzungen für 2020./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 18:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2019 / 05:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005552004

AXC0170 2019-11-13/12:02