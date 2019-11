FRANKFURT (Dow Jones)--Vorstand und Aufsichtsrat der Comdirect bemängeln das Fehlen detaillierter Aussagen im Angebot der Commerzbank zu einzelnen Strategiefeldern und Synergiepotenzialen im Zuge der geplanten Komplettübernahme der Direktbank. Für Aktionäre, die sich an der langfristigen Entwicklung der Comdirect ausrichten, sei aus der Sicht der Gremien auf Basis der Angebotsunterlage nicht zu beurteilen, welche strategische Ausrichtung die Bank gemeinsam mit der Commerzbank erhalten wird, heißt es in einer Mitteilung der Comdirect. Für diese Aktionäre werde deshalb von einer Empfehlung der Offerte abgesehen. Für kurzfristig orientiere Aktionäre wiederum werde die Annahme empfohlen, da sich ihnen eine Möglichkeit einer zügigen und sicheren Wertrealisierung biete. Der Preis sei angemessen.

Die Commerzbank will die Comdirect, an der sie bereits 82 Prozent hält, komplett übernehmen. Sie bietet den restlichen Aktionären 11,44 Euro je Aktie, was einem Aufschlag von 25 Prozent auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom 19. September entspricht. Die Angebotsfrist läuft bis zum 6. Dezember. Die Frankfurter Bank erhofft sich von einer Verschmelzung der Comdirect auf die Commerzbank Synergien und Skaleneffekte.

Es sei zu bedauern, dass die Commerzbank bisher keine Zusagen für den Erhalt bestimmter Standorte und Strukturen der Comdirect gemacht habe, so die Comdirect. Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen aber die Absicht, gemeinsam noch vor Wirksamwerden der geplanten Verschmelzung ein Integrationskonzept einschließlich der damit verbundenen Umsetzungsmaßnahmen für die Zeit nach Wirksamwerden der Verschmelzung zu erarbeiten.

