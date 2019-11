Hannover (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Anleihenmarkt geriet nur kurzfristig nach Bekanntgabe des überraschend starken ZEW-Index unter Druck, so die Analysten der Nord LB.Letztlich sei er nahezu unverändert geblieben.Die ZEW-Konjunkturerwartungen hätten sich überraschend deutlich auf -2,1 Punkte verbessert. Damit reflektiere sich in der Umfrage auch das positive Erwartungsbild, dass die Kapitalmärkte zuletzt zeichnen würden. Die Lage bleibe aber mit -24,7 weiter wenig berauschend und es dürfe auch nicht vergessen werden, dass wesentliche Risikofaktoren wie der Handelskonflikt und der Brexit trotz zuletzt positiver Nachrichtenlage noch nicht völlig vom Tisch seien. Zumindest aktuell sehe es aber so aus, als ob die Analysten eine Bodenbildung bei der deutschen Wirtschaft erreicht hätten. ...

