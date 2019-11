Boston (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche stellt Michael Metcalfe fest, dass die britische Inflationsentwicklung darauf hinweist, dass der nächste Schritt der Bank of England in einer Leitzinssenkung bestehen wird, so die Experten von Satet Street.Er kommentiere: "Fast die Hälfte der Notenbanken weltweit hat ihre Politik in diesem Jahr gelockert. Vor diesem schwächeren globalen Hintergrund mag es verwundern, dass die britische Notenbank angesichts eines der größten globalen Folgerisiken, einem No-Deal-Brexit, ihre Politik nicht gelockert hat. Zur Verteidigung der Bank of England kann man sagen, dass sich die Wirtschaft gut gehalten hat und die Inflation auf einem stabilen Level blieb. Aber das beginnt sich zu ändern." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...