Wien (www.fondscheck.de) - Universal-Investment vergrößert signifikant die Assets under Management im hauseigenen Portfolio Management, berichten die Experten von "e-fundresearch.com".Das Team für regelgebundene Anlagestrategien begrüße Mittelzuflüsse von einem großen institutionellen Investor aus der DACH-Region in Höhe von 5 Milliarden Euro, das damit bisher größte Overlay-Management Mandat für Universal-Investment in Luxemburg. Ziel des Investors sei es, mithilfe des Overlays Risiken abzusichern und dank taktischen Overlays einen Mehrwert zu erzielen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...