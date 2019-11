FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rheinmetall AG hat von einem namentlich nicht genannten Automobilhersteller den Auftrag für die Lieferung von Leichtbaukolben für Ottomotoren mit Ringträger- und Kühlkanaltechnologie erhalten. Das Lifetime-Volumen des Auftrags des "international führenden" Konzerns bezifferte Rheinmetall auf mehr als 200 Millionen Euro. Die Order ging an die zu Rheinmetall Automotive gehörende Kolbenschmidt Huayu Piston Co Ltd mit Sitz in Schanghai. Die Komponenten werden ab 2022 in Schanghai in Produktion gehen. Der Auftrag laufe bis 2028.

November 13, 2019

