Neue Rekordstände an den Börsen? Jahresendrally? Profi-Trader Harald Weygand ist positiv für die letzten Wochen des Jahres 2019 gestimmt: "Im Dax in Richtung 14.000 Punkte. Im Dow Jones in Richtung 30.000 Punkte." Der Gründer der BörseGo AG spricht im Interview mit Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch beim Hamburger Börsentag über die Chancen für Anleger und Trader.

