Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - Einflussreiches Branchen-Event akzeptiert ab sofort Sitzungsvorschläge zur Präsentation von Ideen, Erfahrungen und Best Practices in Zusammenhang mit der Agile-SoftwareentwicklungAgile Alliance lädt führende Köpfe der Agile-Entwicklung ein, Redebeiträge für Agile2020 einzureichen, die internationale Jahrestagung der Agile Alliance, bei der Agile-Anwender, Wissenschaftler, Geschäftsleute und Geschäftspartner aus der ganzen Welt zusammenkommen. Dieses Jahr findet das Event vom 20.-24. Juli 2020 in Orlando (Florida) statt."Die Agile2020-Konferenz ist eine einzigartige Plattform für den Wissens- und Erfahrungsaustausch mit der internationalen Agile-Fachgemeinschaft", sagte Emma Armstrong, Vorsitzende der Agile2020-Konferenz. "Im vergangenen Jahr sind nahezu 2.400 Führungskräfte, Manager, Software-Entwickler und Forscher aus mehr als 50 Ländern gekommen, um anerkannten Experten, Autoren, Innovatoren und Spezialisten zuzuhören, die in mehr als 286 Sitzungen über ihre Erkenntnisse berichteten. 2019 sind fast 2.000 Bewerbungen für diese begehrten Rednerplätze eingegangen. Agilisten sollten ihre Beiträge zeitnah einreichen, wenn sie ihre Story erzählen wollen."Die Redebeiträge werden nach dem Peer-Review-Verfahren sorgfältig ausgewählt. Redebeiträge für die Agile2020 können bis zum 9. Februar 2020 eingereicht werden.Potenzielle Presenter sollten sich die 18 Konferenzblocks genau anschauen, für die Beiträge akzeptiert werden. Vorschläge sollten unter dem Block eingereicht werden, der sich am besten mit dem Redebeitrag deckt. Die Blocks decken sämtliche Aspekte der Agile-Entwicklung ab, von Tipps für den Einstieg mit kleinen Teams bis zu hochentwickelten Unternehmensstrategien auf Grundlage jahrelanger Erfahrung.Die internationale Jahrestagung der Agile Alliance findet bereits zum 19. Mal statt. Sie ist die führende internationale, nichtkommerzielle Konferenz zu Agile-Methoden in der Software-Entwicklung. Bei der Agile Conference dreht sich alles um Begegnung und Meinungsaustausch. Viele der Teilnehmer aus aller Welt kommen schon seit vielen Jahren, um Kollegen und die herausragendsten Vordenker des Agile-Sektors zu treffen. Es werden Beziehungen geknüpft, Hilfe bereitgestellt und Wissen transferiert. Für die Teilnehmer ist es ein bereicherndes und nachklingendes Erlebnis, das sowohl den persönlichen Erfolg fördert als auch die Branche als Ganzes voranbringt. Die Konferenzen sind offen und inspirierend und kultivieren innovative Ideen auf Basis realer Agile-Implementationen. Um einen Redebeitrag einzureichen, klicken Sie hier.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Konferenz-Website.Informationen zur Agile AllianceAgile Alliance ist eine gemeinnützige internationale Organisation, welche die im Agile Manifesto dargelegten Konzepte der Agile-Softwareentwicklung fördert. Mit mehr als 69.000 Mitgliedern und Abonnenten rund um den Globus wird die Agile Alliance von den Prinzipien der Agile-Methodologie und dem Mehrwert für Entwickler, Unternehmen und Endbenutzer getragen. Die Agile Alliance organisiert und unterstützt Events, um die weltweite Agile Community zusammenzubringen. Die Agile2020 Conference findet vom 20.-24. Juli 2020 in Orlando (Florida) statt.