Die 3U Holding AG ist nach Darstellung von SMC-Research im dritten Quartal auf Konzernebene zwar nur moderat gewachsen, doch die Software-Tochter weclapp, der Kern der aktuellen Strategie, konnte ihre Erlöse erneut um mehr als 50 Prozent steigern. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht das Unternehmen damit auf Kurs und bestätigt seine positive Einschätzung.

Im dritten Quartal sei der 3U-Konzern moderat gewachsen und habe die Erlöse in Summe der ersten neun Monate mit 38,2 Mio. Euro um 8,5 Prozent gesteigert. Wachstumsstar des Konzerns sei nach Darstellung von SMC-Research einmal mehr die Software-Tochter weclapp gewesen, deren Umsatz erneut um mehr als 50 Prozent zugelegt habe. Allerdings seien expansionsbedingt auch die Kosten bei weclapp kräftig gestiegen, was die Ergebnisdynamik gebremst und zusammen mit den hohen Logistikkosten im SHK-Segment dazu beigetragen habe, dass der Konzerngewinn entgegen der Umsatzentwicklung sehr deutlich zurückgegangen sei. Die mit Abstand wichtigste Ursache dieses Ergebnisrückgangs liege aber laut SMC-Research in dem hohen Einmalgewinn, den 3U im Sommer 2018 mit dem Verkauf einer Rechenzentrumsimmobilie erzielt habe.

Für das Gesamtjahr 2019 sei dennoch ein hoher Gewinnanstieg zu erwarten, weil der im August vereinbarte und Ende Oktober vollzogene Verkauf der Konzernzentrale in Marburg im vierten Quartal für einen Vorsteuergewinn von 5,0 Mio. Euro sorgen werde. Vor diesem Hintergrund habe 3U die im August angehobene Prognose für dieses Jahr noch mal bestätigt.

Demgegenüber habe SMC-Research seine Gewinnschätzungen für 2019 angesichts der Kostenentwicklung leicht reduziert, erwarte aber dennoch einen Wert innerhalb der vom Unternehmen kommunizierten Zielspanne. Grundsätzlich entspreche die Entwicklung aber den Erwartungen von SMC-Research, weswegen die Analysten ihre die Schätzungen ansonsten unverändert gelassen haben. Den fairen Wert sieht das Researchhaus weiterhin bei 2,10 Euro je Aktie, was gegenüber dem aktuellen Kurs ein attraktives Kurspotenzial signalisiere. Das Urteil der Analysten lautet "Buy".

