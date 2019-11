Stuttgart (ots) - Ihnen gehört der größte TikTok-Account der EU: Das argentinisch-japanische Paar Sky und Tami freut sich seit heute über zehn Millionen Follower auf dem Social Network. Erreicht haben sie das mit gut durchdachtem, einzigartig kreativem Content und jeder Menge Spaß.Sie haben es geschafft: Sky & Tami, die auch im echten Leben ein Paar sind, folgen seit heute 10 Millionen Fans auf der Hype-App TikTok. Damit besitzen sie den größten EU-Account des angesagten Hype-Networks, das selbst gerade erst weltweit eine Milliarde Nutzer pro Monat gemeldet hat.Eine romantische Social Media-Erfolgsgeschichte - denn Sky und Tami haben sich über Instagram kennengelernt und - verliebt. Seit Herbst 2016 sind sie ein Paar. 2018 beschließen sie, in den Sozialen Medien nur noch zusammen aufzutreten und Projekte ausschließlich gemeinsam zu realisieren. Ihre verschiedenen Social-Media-Kanäle auf TikTok, Instagram, YouTube etc. führen sie seitdem unter dem Namen @SkyandTami.Sie sind heute echte Social Media-Stars: Auf Instagram folgen ihnen bereits eine Million Fans, mit dem seit 2018 ins Leben gerufenen Account SkyandTami auf TikTok hat das Paar nun über 10 Millionen Follower. Ihr Content, mit dem sie von ihrem Leben und ihren vielen Reisen erzählen, ist kreativ, aufwendig und geprägt von einem authentischen, liebenswerten Stil. Dafür bringen beide die richtigen Voraussetzungen mit - Sky ist professioneller Schauspieler und Social Media-Spezialist, Tami ausgebildete Choreographin und Tänzerin.Seit 2019 realisiert das Paar in Deutschland regelmäßig Projekte mit deutschen Unternehmen, die auf die Bekanntheit und die große Follower-Zahl im deutschsprachigen Raum setzen. Auf ihren zahlreichen Roadtrips durch Deutschland arrangieren sie Treffen mit deutsche Creatoren und Fans.Pressekontakt:Sky und Tami Media Kit kann angefordert werden unter:Rosimar Saran-HafnerManagement Sky and TamiTelefon: +49 170 3426 463mgmt@skyandtami.comRossnagelweg 1072762 Reutlingen GermanyOriginal-Content von: Management Sky and Tami, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138509/4438735