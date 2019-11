(Trendbrief) - An den globalen Börsen setzten sich gestern die Aufwärtstrends mit erheblich verminderter Geschwindigkeit fort. Dabei erreichten mehrere Indizes im Tagesverlauf neue Jahres- bzw. Allzeithochs. Lediglich die Börse in Hongkong steht aufgrund der dortigen Unruhen weiter unter Druck. Die Aussichten an den weltweit führenden Aktienmärkten bleiben unverändert bullish....

Den vollständigen Artikel lesen ...