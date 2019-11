Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die jüngsten Zahlen hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings habe der Konzern auf Risiken für die Barmittel hingewiesen durch den Mietendeckel in Berlin. Die Logik hinter dem angekündigten Aktienrückkauf sei derweil klar: Die Aktie werde derzeit mit einem deutlichen Abschlag auf den Substanzwert gehandelt./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 08:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-11-13/13:06

ISIN: DE000A0HN5C6