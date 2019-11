Bonn (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten dies- und jenseits des Atlantiks gab es am Dienstag nur wenig Bewegung, so die Analysten von Postbank Research.In Ermangelung maßgeblicher Impulse von der Konjunkturseite hätten 10-jährige Bundesanleihen am Abend mit -0,25% nahezu unverändert zum Vortag rentiert, zumal auch signifikante Neuigkeiten zu übergeordneten politischen Themen wie Handelsstreit oder Brexit ausgeblieben seien. Die heute anstehende US-Entscheidung über Strafzölle auf europäische Autos könnte für mehr Bewegung sorgen, zumal Donald Trump in einer Rede vor dem Economic Club of New York gestern keinerlei Hinweis auf das Ergebnis der heutigen Entscheidung gegeben habe. Am US-Rentenmarkt habe die 10-jährige Treasury-Rendite gestern Abend bei 1,91% gelegen und damit nach dem Feiertag am Montag um 2 Basispunkte niedriger als Ende der vergangenen Woche. (13.11.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...