Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach dem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Chef der Walldorfer habe den Nerv der Anleger mit der Erläuterung der Konzernstrategie getroffen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hält die Chancen und Risiken auf dem Bewertungsniveau in Rekordhöhe aber für ausgeglichen./ag/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 07:08 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2019 / 07:08 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2019-11-13/13:12

ISIN: DE0007164600