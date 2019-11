Bei knapp 13.600 Punkten liegt das Rekordhoch beim Dax - scheinbar so nah - und doch so schwer zu erreichen - Dabei läuft die Bilanzsaison erstaunlich robust! Über die Topthemen dieser Woche spricht Andreas Lipkow, Kapitalmarktstratege der Comdirect. Er sieht erste Anzeichen dafür, dass Anleger doch nicht an eine Erholung der Konjunktur glauben.